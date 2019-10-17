بيان رسمي من المقاولون عن مواجهة الزمالك
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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الفجر الرياضي
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أصدر نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح بيانًا رسميًا وافق من خلاله على مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الدوري المصري كبديل عن لقاء القمة أمام الأهلي والذي تأجل لأجل غير مسمى.
بيان المقاولون العرب
"قررنا خوض لقاء الزمالك من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة
العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب على
الكرة المصرية"
وأوضح المقاولون العرب أن إدارته ستحتفظ بكل الحقوق القانونية والأدبية تجاه
اتحاد الكرة حتى لا يتكرر مثل هذه المواقف في ظل أن المجلس أبدى استياءه الشديد من
الحالة التي تسببت فيها الجبلاية.
ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد سبع نقاط متفوقًا على الزمالك بفارق الأهداف.
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