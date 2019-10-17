السفير الخالد يثمن للمملكة قيادة وحكومة وشعباً مشاعرهم بعودة أمير الكويت





أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، عن بالغ سعادته بعودة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد استكماله الفحوصات الطبية، التي أجراها وتكللت بالنجاح، معرباً عن خالص الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على مشاعرهم الطيبة والصادقة.





وقال الخالد في تصريح صحفي اليوم: "إن عودته أثلجت صدورنا جميعا فهو القائد والوالد للجميع في الكويت وهو "عمود الدار وذخرها وسندها".





وأضاف: "خالص الشكر والتقدير للمشاعر الطيبة والكريمة من أهلنا في المملكة قيادة وحكومة وشعبا، الذين غمرونا بجميل سؤالهم وكريم دعائهم للمولى بأن يمد الأمير بالصحة والعافية والمتابعة الدائمة بالسؤال عن سموه والتهاني بعودته إلى أرض الوطن بحفظ الرحمن".





وأكد الخالد المكانة الغالية التي يحظى بها أمير الكويت في قلوب الجميع ترجمتها الفرحة التي عبر عنها أهل الكويت وإخوانهم في المملكة العربية السعودية وأبناء دول مجلس التعاون عامة وكذلك المقيمين، سائلا الله تعالى أن يحفظ أمير الكويت وأن يديم موفور الصحة والعافية عليه وأن يبقيه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ذخراً للبلدين وللأمتين الإسلامية والعربية.



