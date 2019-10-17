‎جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة رصد إطلاقها من داخل قطاع غزة

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل وسيطر عليها، بعد أن تم رصد إطلاقها من داخل قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي في بيان له: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، مؤكدا على أنه "تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش".

​وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن تزوده بنوع جديد من الطائرات المسيرة المقاتلة بإمكانها تنفيذ مهمات عملياتية عسكرية متنوعة ومعقدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، أن "طائرة (الكوكب) المسيرة دخلت المرحلة العملياتية مؤخرا، حيث تسلمها سرب الطائرات المسيرة في سلاح الجو الذي يقوم بتشغيل نوعين من الطائرات المسيرة أولهما (الهرمس 450)، وثانيهما (الكوكب الحديثة)".

ونقلت الهيئة عن قائد السرب في سلاح الجو الإسرائيلي الكولونيل لام، قوله إن "الطائرات المسيرة الجديدة تمكن سلاح الجو من تنفيذ مهام كانت تعتبر في حكم الخيال في السابق دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل".

وقال الكولونيل لام إن "طائرات السرب باتت تتولى الجزء الأكبر من المهام الملقاة على عاتق سلاح الجو"، مشيرا إلى أن "استخدام الطائرات الحربية أصبح أمراً أكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "حجم طائرة الكوكب الجديدة يبلغ ضعفي حجم طائرة الهرمس وهي قادرة على حمل منظومات أكثر ويتم تسييرها عن بعد من نفس العربة التي تستخدم لتسيير طائرات الهرمس".

وتابع الكولونيل لام، موضحا أن "مهام الطائرات المسيرة يبدأ بجمع المعلومات الاستخباراتية ومرافقة القوات البرية وتوجيه نيران المدفعية بالتعاون مع الطائرات الحربية العادية وهناك مهام أخرى لا يمكن الكشف عنها".