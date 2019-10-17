بيلا حديد أجمل امرأة في العالم.. وجمهور بيونسيه يعترض



قرر دي سيلفا، جراح التجميل في لندن، اختيار عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، 23 عامًا، لتكون أجمل امرأة في العالم، استنادًا إلى تقنيات رسم الخرائط الحديثة التي تطبق ذلك المعيار.



وقال دي سيلفا لصحيفة "ديلي ميل عن حديد، التي حصلت على درجة الكمال بنسبة 94.35 ٪: "كانت [حديد] الفائزة الواضحة عندما تم قياس جميع عناصر الوجه لتحقيق الكمال الجسدي".



وأضاف: "لقد حصلت على أعلى قراءة إجمالية لذقنها، والتي حصلت على 99.7 في المائة، على بعد 0.3 في المئة فقط من كونها الشكل المثالي".



في حين أن الشقيقة الكبرى لبيلا، جيجي حديد، كانت خارج القائمة، تخطت أيضا بيلا بيونسيه أكثر النساء جاذبية في العالم، والتي جاءت في المرتبة الثانية 38 (92.44٪) في حين احتلت الممثلة أمبر هيرد (33) المرتبة الثالثة (91.85٪، وأريانا غراندي وتايلور سويفت المركزين الرابع والخامس على التوالي.



تم استخدام "النسبة الذهبية" من قبل فنانين مثل مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي لحساب جمال الكثير من أعمالهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم جمال المواضيع النسائية.



في السياق ذاته، أعلن عدد كبير من أتباع المغنية العالمية بيونسيه عن غضبهم، بسبب اختيارها في المرتبة الثانية بعد عارضة الأزياء الشهيرة.



قال أحدهم، أعتقد الآن أن بإمكاننا أن نتفق جميعًا على أن كل من حديد وبيونسيه هما سيدتان رائعتان، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجمال، فلأمر يختلف، ربما ليس وفقًا لليونانيين القدامى أو لجراح التجميل، ولكن بالنسبة لنا معايير الجمال مختلفة.





باستخدام تقنية رسم الوجه، والنسبة الذهبية اليونانية القديمة للتجميل، حدد جراح التجميل في لندن الدكتور جوليان دي سيلفا أجمل امرأة في العالم.