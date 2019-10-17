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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم ريال مدريد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:28 م
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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن عزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التعاقد مع الدولي الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " سبورت بيلد " الألمانية، أن الشياطين الحمر حريصون جداً على تجديد دماء الفريق من خلال التعاقد مع النجم الألماني توني كروس .

وتابعت الصحيفة الألمانية، أن مانشستر يونايتد سيحاول خلال الأشهر المقبلة إقناع ريال مدريد بالتخلي عن اللاعب، علماً أن كروس جدد عقده مؤخراً مع الفريق حتى عام 2023 . 

ويحتل حاليا اليونايتد المركز الثاني عشر في جدول البريمير ليج برصيد 9 نقاط، بعد مرور 8 جولات من المسابقة الإنجليزية.
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