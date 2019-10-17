ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النيابة: ماس كهربائي وراء حريق أحد المخازن في المعادي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:15 م
Advertisements
النيابة: ماس كهربائي وراء حريق أحد المخازن في المعادي
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
كشفت المعاينة التي أجرتها نيابة المعادي الجزئية، لحريق أحد المخازن، أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

وكانت النيابة قد أمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وكتابة تقرير حول أسبابه وملابساته.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة المعادي، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن بمنطقة المعادى، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حريق مخزن المعادي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
15:00
-
الجونة
إنبي
-
x
17:30
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
بيراميدز
-
x
20:00
-
سموحة

DMCA.com Protection Status