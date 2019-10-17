بصور مع نجوم الخليج.. محمد رمضان يؤكد سلامته بعد واقعة الطائرة
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:04 م
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محمد خالد الشرقاوي
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نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور من زيارته الأولى للرياض، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليؤكد بذلك وصوله سالمًا للملكة العربية السعودية، بعد انتشار الشائعات حول قيادته للطائرة التي نقلته إلى السعودية.
ظهر "رمضان" خلال الصور مع مجموعة من نجوم الفن بالسعودية، منهم الفنان محمد عبده، وعبد الله الرويشد، ورابح صقر، والفنان العالمي فان دام، وكان ذلك خلال حضوره حفل تكريم صناع الترفيه المقام بالعاصمة الرياض.
محمد رمضان يقود الطائرة
كان رمضان قد نشر مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر خلاله وهو يقود طائرته الخاصة التي تحمله إلى السعودية، أثار مقطع الفديو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر البعض ما فعله.
ظهر "رمضان" خلال الصور مع مجموعة من نجوم الفن بالسعودية، منهم الفنان محمد عبده، وعبد الله الرويشد، ورابح صقر، والفنان العالمي فان دام، وكان ذلك خلال حضوره حفل تكريم صناع الترفيه المقام بالعاصمة الرياض.
محمد رمضان يقود الطائرة
كان رمضان قد نشر مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر خلاله وهو يقود طائرته الخاصة التي تحمله إلى السعودية، أثار مقطع الفديو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر البعض ما فعله.
"الجزيرة" تدعي أن الطائرة مدنية
نشر رمضان فيديو من أحد البرنامج التي تذاع عبر شاشة "الجزيرة"، قالت المذيعة خلاله أن رمضان يقود طائرة مدنية، وأشارت إلى أن هذا يمثل خطورة على حياة الركاب المدنين، علق رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: "تاني يا جزيرة، فين ضمير المهنة يا محترمين كفاية تضليل بقى".
تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين #كفاية_تضليل بقى 😒 pic.twitter.com/yceNkiH0eo— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 15, 2019
رمضان يؤكد أن الطائرة خاصة
أوضح رمضان حقيقة الأمر قائلًا أن الطائرة خاصة، وليست طائرة مدنية ولا تحمل ركاب، وأظهر خلال الفيديو صورة له من داخل الطائرة توضح أنها طائرة خاصة، لافتًا "اللي قال أن أنا اللي طاير دا صاحبي وبيهزر، وكابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل".
ونشر رمضان مقطع فيديو لحظة وصوله، ظهر خلاله وهو يخرج من الطائرة وعلق على مقطع الفيديو قائلًا: "ووصلنا بالسلامة الحمد لله قبل ميعادنا"، ووضع في نهاية الفيديو مشهدًا شهيرًا له من أحد أفلامه ظهر خلاله وهو يصفع شخصًا على وجهه.
ويشار إلى أن وزارة الطيران المصرية أوضحت من جانبها ملابسات الواقعة، حيث قالت أنه تم التحقق من صحة الفيديو، وتم إيقاف الطيار ومساعده عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وأن هذا التصرف مخالف طبقًا لقانون الطيران المدني، وهو خطأ جسيم لا يمكن التهاون مع فاعليه، في حالة إذا كان رمضان كان هو من قاد الطائرة بالفعل.
رمضان يستعد لسباق رمضان الدرامي
يستعد رمضان لدخول السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، بمسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، برئاسة المنتج تامر مرسي.
أخر أغاني محمد رمضان
يذكر أن أخر أغاني رمضان هي أغنية "إنساي"، والتي قدمها بالتعاون مع الفنان سعد لمجرد، وكان قد طرحها من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ولاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهوره في مصر والعالم العربي.
حصل مقطع فيديو أغنية "إنساي" على أكثر من 168 مليون مشاهدة، بعد ثلاثة شهور من طرحها، وهي التعاون الأول بين رمضان وسعد لمجرد، وتم تصوير مشاهد الفيلم كليب ببارس، وهو من إخراج حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر.
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