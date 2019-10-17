البورصة تربح 2.7 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس علي أخر جلسات الأسبوع علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات وربح رأس المال السوقي في الساعات الأولي من التداول نحو 2.7 مليار جنيه وصولاً الي مستوي 717.6 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14238 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 523.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25 % ليغلق عند مستوى 1411 نقطة.

"التجاري الدولي " يصعد ببورصة مصر 1.1% في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 16-9-2019





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي إرتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين و العرب على معظم القياديات و الأسهم الخبرية ذات الأانباء الايجابية بصعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر بالرئيسي.





صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية





صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14209 نقطة ، وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





سجلت البورصة المصرية حجم التداول على الأسهم بلغ نحو 269.6 مليون ورقة مالية بقيمة 827.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة اليوم علي نسبة 64.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.98%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 67.9 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالى.