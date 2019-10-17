الكشف عن اسم فيلم عليا بهات الجديد مع المخرج "سنجاي ليلا باهنسل"



وأكد على ذلك، إعلان المنتج الهندي "تاران أدارش" رسميا لاسم الفيلم عبر تغريده له على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث سيكون بعنوان Gangubai Kathiawadi.



وجاءت تصريحات عليا حول عملها المرتقب مع المخرج "باهنسل"، أثناء تواجدها بمكتب المخرج الكبير كاران جوهار خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرت حوارات صحفية مع عدد من المراسلين، على هامش إعلانها عن بدأها لجلسات العمل وقراءة النص الخاص بفيلمها الجديد Takht، الذي تتعاون خلاله مع مخرج روائع بوليوود كاران جوهار والنجم الكبير رانفير سينج.



وكانت قد نشرت عاليا على صفحتها الخاصة على موقع أنتسجرام، صورة من جلسات العمل على الفيلم، ظهر بها كوب يحمل اسم الفيلم وفي الخلفية المخرج كاران جوهار جالسا على الأرض.



وذكر موقع "إنديا توداي" أن كل من النجم رانفير سينج والنجمة عاليا بهات بدئوا بالتردد على مكتب المخرج الكبير كاران جوهار بمدينة "داهرما"، بعد أن بدأت جلسات العمل وقراءة النص.



وأفاد الموقع الهندي أن جلسات العمل على الفيلم كان من المفترض أن تبدأ مبكرا عن ذلك، غير أن انشغال النجم رانفير سينج بتصوير فيلمه الجديد 83 بالعاصمة الإنجليزية لندن تسبب في تأجيل بداية جلسات العمل على فيلم Takht.



ونشر "إنديا توداي" مجموعة من اللقطات للثنائي عاليا بهات ورانفير سينج لحظة وصولهما أمام مكتب المخرج كاران جوهار لإجراء جلسات العمل الخاصة بالفيلم الذي ستدور أحداثه حول قصة أثنين أشقاء من المحاربين القدامى في فترة الحرب التي شهدتها الهند في الحقبة المعروفة باسم حقبة Mughal.



وسيشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي القدير أنيل كابور، والذي سيشهد هذا الفيلم الجديد، تجسيده لشخصية تاريخية للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية الحافلة.

ويترقب النجم رانفير سينج طرح فيلمه الجديد 83 قريبا بصالات العرض السينمائية بالهند، حيث سبق وان أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الهندية "ناديدوالا جراندسون" المملوكة للمنتج "ساجد ناديدوالا" عن انضمام النجم القدير بومين إيراني لنجوم فيلم 83، للنجم رانفير سينج.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن بومين إيراني، سيجسد شخصية أسطورة رياضة الكريكت "فاروخ إنجينير" الشاهد على حصد الهند لبطولة العالم عام 1983 بهذه لرياضة.



ويستعد النجم الهندي رانفير سينج لفيلمه الجديد مع المخرج كابير خان، الذي سيجسد خلاله شخصية أحد أساطير لعبة الكريكت في الهند.



وفقا لموقع إنديا توداي، فإن سينج يتلقى تدريبات شاقة حاليا على يد مدرب الكريكت الهندي الشهير Balwinder Singh Sandhu، ليتمكن من إتقان الدور.



وقال الموقع أن الخبر السار لمترقبي الفيلم، انضمام النجمة ديبيكا بادوكون لأبطال الفيلم، غير أن الموقع أوضح أن طبيعة علاقتهما كزوجين لن تظهر على الشاشة الفضية.



وسيجسد رانفير شخصية لاعب الكريكت الهندي الأسطوري Kapil Dev الذي قاد الهند للتويج ببطولة العالم في الكريكت لأكثر من مرة.



جدير بالذكر أن فيلم Takht سيكون ثاني تعاون سينمائي يجمع بين النجمة عاليا بهات والنجم رانفير سينج، حيث طرح لهما فيلم Gully Boy خلال عام 2019 الجاري، وقد حل الفيلم في المركز السابع ضمن قائمة الأفلام الهندية الأعلى تحقيقا للإيرادات من بداية العام الجاري، حيث حقق إيرادات منذ طرحه في فبراير الماضي بلغت 1،34،21،50،000 روبية.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين، كل من "سيدانت شاتوفريدي" و"كالكي كويتشلن" و"فيجاي راز"، وهو من إخراج المخرجة "زويا أختار"، واستوحت أحداث الفيلم من نمط عيش المؤدون لأغاني الراب في شوارع الهند.







كانت قد أعلنت النجمة الشابة عليا بهات أن فرص تعاونها مع المخرج "سنجاي ليلا باهنسل" مازالت قائمة، بالرغم من تأجيل طرح فيلمها الجديد معه والذي سيكون بعنوان In-shaa-allah.ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن النجمة الشابة صرحت بأنها ستتعاون مع المخرج الكبير في عمل سينمائي آخر قريبا، بعد تأجيل طرح فيلم In-shaa-allah الذي كان سيخرجه "باهنسل"، وسيشارك في بطولته النجم سلمان خان.