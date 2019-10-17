الشرطة القبرصية تعتقل 21 مهاجرًا عبروا الخط الفاصل



وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن السلطات اليونانية تنقل نحو 570 مهاجرا من معسكر مكتظ بجزيرة ليسبوس يوم الأحد.



غادرت العبارة ليسبوس، وكانت تحمل المهاجرين، الذين اعتادوا العيش في مخيم موريا للمهاجرين.



وتقول السلطات إن هذا جزء من خطة للحد من الاكتظاظ في المخيم، حيث يعيش حوالي 13000 شخص في مساحة مصممة لثلاثة آلاف شخص.



احتج المهاجرون، ومعظمهم من الأفغان، وأحيانًا بعنف، على الظروف السائدة، وطالبوا بنقلهم من موريا والاستجابة السريعة لطلبات اللجوء.



وتقول السلطات إنه كان هناك 570 شخص من بين ما يسمونه "الفئات الضعيفة" - الأسر والنساء العازبات اللائي لديهن أطفال والقُصر غير المصحوبين.



ستصل العبارة إلى بيرايوس، الميناء الرئيسي في أثينا، صباح الاثنين. سيتم نقل المهاجرين إلى معسكر بالقرب من مدينة سالونيك الشمالية.



بشكل منفصل، قالت السلطات اليونانية إنه غرق طفلًا سوريًا على شاطئ في جنوب اليونان بعد أن تجول الصبي بعيدًا عن والديه وخرج من مخيم للمهاجرين.



وتقول وزارة حماية المواطن، التي تشرف على الشرطة اليونانية، إن الصبي كان يبلغ من العمر عامين ونصف. غرق الصبي بعد ظهر الأحد بعد مغادرته المعسكر في مدينة أندرافيدا في منطقة بيلوبونيس الغربية. تم إطلاق تحقيق من قبل المسؤولين اليونانيين.



وفي الوقت نفسه، قال كبير مسؤولي الأمن في ألمانيا، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل بشكل أفضل فيما يتعلق بمسألة الهجرة، والا سيواجهون خطر مواجهة طوفان جديد من طالبي اللجوء الذين قد ينافسون ذلك في عام 2015.



بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا واليونان، صرح وزير الداخلية هورست سيهوفر لصحيفة بيلد يوم الأحد "إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة شركائنا الأوروبيين في فرض قيود على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".



وقال "إذا لم نفعل ذلك، فسنواجه زيادة عدد اللاجئين مثل عام 2015، وربما أكبر".



استقبلت ألمانيا وحدها 890 الف مهاجر في عام 2015.



وتأتي التعليقات قبل اجتماعات الثلاثاء مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية.



أخبر سيهوفر صحيفة فيلت أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد لمساعدة تركيا في التعامل مع ملايين اللاجئين السوريين.



قال الشرطة القبرصية، إنها اعتقلت 21 شخصًا يُعتقد أنهم مهاجرون عبروا الحدود من شمال الجزيرة الانفصالية عرقيًا.وقالت الشرطة إن المهاجرين ينحدرون من دول مثل الكونغو ومالي وغينيا والكاميرون ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان. وشملوا امرأة حامل وسبعة شبان.تم رصدهم صباح اليوم الباكر فى احدى ضواحي العاصمة المقسمة بعد السير عبر منطقة عازلة تابعة للامم المتحدة تفصل الشمال عن الجنوب المعترف به دوليا.تم نقل جميع الأشخاص الـ 21 إلى مركز استقبال المهاجرين على مشارف نيقوسيا.يقول مسؤولون قبرص إن معظم المهاجرين الوافدين إلى قبرص يأتون من الجزء الشمالي من البلاد حيث أعلن القبارصة الأتراك الاستقلال الذي لا تعترف به إلا تركيا.