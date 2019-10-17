رئيس وزراء اليابان يزور المناطق التي ضربها الإعصار

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يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البلدات التي دمرها الإعصار القاتل لمقابلة السكان وتقييم الأضرار واحتياجاتهم.



استمرت جهود الإنقاذ والإغاثة للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل أو المفقودين في القرى الجبلية التي غمرتها الفيضانات يوم الخميس، حيث ارتفع عدد القتلى.



أوضح تلفزيون NHK ان عدد القتلي وصل 77 شخص، بينما قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن هناك 65 قتيلًا.



وقال التقارير إن حكومة أبي، في محاولة للتركيز على الاستجابة للكوارث، تفكر في تأجيل موكب ملكي للاحتفال بتكريم الإمبراطور ناروهيتو يوم الثلاثاء.



ضرب إعصار هاجيبس شمال ووسط اليابان في نهاية الأسبوع الماضي بهطول أمطار تاريخي تسبب في فيضان الأنهار وترك الآلاف من المنازل فيضانات أو أضرار أو بدون كهرباء.



كانت محافظة فوكوشيما، التي ضربتها كارثة تسونامي 2011 وكارثة نووية، من بين أكثر المناطق تضررًا من الإعصار.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا للصحفيين إنه فقد ثمانية أشخاص آخرين في المناطق التي ضربها الإعصار في وسط وشمال اليابان. أصيب ما لا يقل عن 200 شخص، 30 منهم في حالة خطيرة.



وقال سوجا إن الحكومة ستنفق 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) من الاحتياطيات الخاصة في الميزانية لتغطية المواد الغذائية وغيرها من الضروريات في المقام الأول للمتضررين. واضاف سوجا إن المدى الكامل للأضرار الناجمة عن الإعصار ما زال مجهولا، والحكومة مستعدة لمزيد من الإنفاق إذا لزم الأمر.



ضرب إعصار هاجيبس اليابان يوم السبت بأمطار تاريخية تسببت في فيضان الأنهار والحاق اضرار بالآلاف من المنازل وقطع الكهرباء. تسبب الاعصار في فيضانات بأكثر من 200 نهر، والحق أكثر من 50 منها اضرارا بالسدود.



تتحول أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة بشدة في ناغانو وفوكوشيما تدريجيًا إلى التنظيف، حيث كشفت مياه الفيضان المتراجعة عن المزيد من الأضرار.



قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها سترسل خبراء للتحقيق في السدود المتضررة في سبعة أنهار كبيرة بما في ذلك تلك الموجودة في ناغانو وفوكوشيما حيث حدثت فيضانات هائلة. من المتوقع أن تبحث لجنة من خبراء البناء والأنهار السبب ومناقشة أساليب إعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة.



عاني 12 الف منزل من انقطاع الكهرباء وتفتقرأكثر من 116 الف أسرة إلى المياه العذبة. اعتبارا من يوم الأربعاء، تم إرسال شاحنات إمدادات المياه إلى المناطق التي ضربتها العاصفة ونُصح السكان بعدم الاستحمام أو غسل الملابس لتقليل العبء على طاقة المجاري. وأظهرت لقطات تلفزيونية تلاميذ المدارس الذين يتناولون كرات الأرز، ويتم تسليمها ملفوفة بشكل فردي في غلاف بلاستيكي بدلًا من وعاء، للحفاظ على المياه.



عادت الحياة في طوكيو إلى حد كبير إلى طبيعتها، باستثناء بعض الأحياء على طول نهر تاما الذي غمرته المياه. انقطع التيار الكهربائي في أحد المباني السكنية الشاهقة، وذلك بسبب فيضان نظام توليد النسخ الاحتياطي في الطابق السفلي، مما أثار تساؤلات حول السلامة وإدارة المخاطر في المباني الواقعة على ضفاف النهر.

