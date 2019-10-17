أسعار ومواصفات سيارة سانج يونج تيفولي XLV الجديدة في مصر
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
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تنطلق سيارة سانج يونج تيفولي XLV الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، في مصر بفئتين، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى COMFORT القياسية 325.000 جنيه، والفئة الثانية LUXURY يبلغ سعرها 365.000 جنيه.
ويعتمد كلا منهما على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، كما يوجد بالسيارة فوانيس الضباب الأمامية والحساسات الخلفيه ومصابيح LED الأمامية ومثبت السرعة وعجلة القيادة التي يمكن التحكم بها.
وتتميز السيارة الجديدة متعددة الاستخدامات بأبعادها التي تنناسب مع الطرق الوعرة، ويبلغ ارتفاعها 167 مم، وطولها يصل إلى 4440 مم، وعرض يصل لـ1798 مم وقاعدة عجلات 2600 مم.
وتحيط تيفولي XLV الجديدة ركابها بباقة متنوعة من وسائل الأمان، أبرزها نظام التعليق ماكفرسون والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS والتوزيع الإليكتروني للفرامل EBD ونظام تنبية وإيموبليزر ضد السرقة.
وسائل الترفيه في السيارة
يوجد بالسيارة كمبيوتر للرحلات وفرش جلدي يشمل المقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس خلفية وأمامية وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق ومسند يد أمامي وفتحة سقف كهربائية وإمكانية التحكم بالزجاج بلمسة واحدة.
ويوجد بالسيارة مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث وشاشة عرض بالتابلوه بقياس 8 بوصات.
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