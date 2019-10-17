تعليق ناري جديد من مرتضى منصور حول تأجيل القمة 119

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن قناة فريقه تنطلق على الهواء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أنه يتم وضع الرتوش النهائية لانطلاقها.

وتابع رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم والذي يذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه لم يطلب تأجيل لقاء القمة مع الأهلى، بل قام بصرف مستحقات اللاعبين قبل صدور القرار استعدادًا للمباراة، مؤكدًا أنه تقبل قرار الأمن بالتأجيل.

وأكمل منصور: "أمن البلد أهم من الأهلى والزمالك".

وأشار، إلى أن المقاولون من حقه رفض مواجهة الزمالك، مضيف:": من الأفضل له مواجهة أسوان بدلاً من اللعب ضد الزمالك، مع الاحترام لفريق أسوان".

وأكمل رئيس الزمالك: "مباراتنا مع المقاولون في الجولة الخامسة المقرر لها 23 أكتوبر تم تأجيلها بسبب خوض مباراة جينيراسيون بقرار من الكاف، ولا دخل لنا أو لاتحاد الكرة بالتأجيل".

واختتم رئيس الزمالك حديثه قائلا:"علينا احترام القرارات الأمنية، لقد أبلغني الأمن بمعلومات لن أفصح عنها وبناء عليها وافقت على خوض مباراة جينراسيون في استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة".