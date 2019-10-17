المنتخب الأوليمبي يتلقي عروض لخوض وديتان قبل أمم إفريقيا

وصل اتحاد الكرة، عرضا من نظيرية النيجيرى والزامبى لخوض مباراة ودية مع المنتخب الوطنى الأوليمبى بقيادة شوقي غريب في نوفمبر المقبل استعدادا لأمم افريقيا تحت ٢٣ سنة التي تنطلق يوم ٨ من نفس الشهر.





ومن المقرر أن يتواجد المنتخبان مبكراً في القاهرة استعداداً للبطولة وطلبا مواجهة الفراعنة الصغار ودياً.





ويعرض اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الأمر علي شوقي غريب لتحديد مصيرهما سواء بالقبول أو الرفض، او الاكتفاء بوديتي جنوب افريقيا الأخيرتين خشية وقوع إصابات في المنتخب قبل بدء البطولة، وتعرض الالعبين للإجهاد .





يذكر أن المنتخب الأولمبى كان قد خاض معسكرا مغلقا فى أكتوبر الجارى، وخاض مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا، الأولى أقيمت فى الاسماعيلية وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، بينما فاز الفراعنة فى الودية الثانية بهدف نظيف باستاد القاهرة.



