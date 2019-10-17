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محامية: الرجل الذي لا يدفع نفقة أبنائه ليس لديه "نخوة"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
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محامية: الرجل الذي لا يدفع نفقة أبنائه ليس لديه نخوة
صورة من اللقاء
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نعيم يوسف
 
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قالت دينا المقدم، محامية ومتخصصة في شؤون الأسرة، إن المشاكل المتعلقة بالنفقة أخذت وقتا طويلا حتى اتخذت الدولة إجراءات لحل المشكلة، وهناك الكثير من المنازل يكون بها الأب قادر على دفع النفقة لأبنائه ولا يدفع لهم وهناك الكثير من الأطفال تشردوا بسبب مشاكل النفقة.

وشددت "المقدم"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON e" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، على أنه لو لم يكن الزوج قادر لم يكن تزوج من الأساس وأنجب أطفال.

وأكدت أن المسألة مسألة أخلاق، ومسألة "نخوة"، لأن الرجل الذي لا يدفع نفقة أطفاله ليس لديه نخوة، مشددة على أنها توافق على حرمان الزوج من بعض الخدمات الحكومية.

من جانبها قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث، إن الزوج في بعض الأحيان يمتنع عن الإنفاق على أبنائه وهم متزوجين وليس فقط منفصلين، مشددة على أهمية العودة إلى قيم التفاهم في المجتمع بدلا من قيم الغضب، لافتة إلى أن أجيال كثيرة تدفع ثمن أخطاء لم يرتكبونها.

وتابعت "فايد"، أهمية وجود ثقافة دينية وحسن الخلق لكي لا يتدمر الأطفال، مشددة على أن تفتيت الأسر في المجتمع يعود لأسباب سياسية وأجندة خارجية، ولابد من وجود وعي من الأباء والأمهات لحل المشاكل فيما بينهم، وفي بعض الأحيان تظل الزوجة لمدة عامين حتى تحصل على الحكم وفي النهاية لا تحصل على حقها المناسب.

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