انسوا حوار الجواز.. منى إش إش تستعيد ذكرياتها مع ماجد المصري(صور)

نشرت منى إش إش، صورة نادرة تجمع بينها وبين زوجها السابق الفنان "ماجد المصري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" لإستعادة الذكريات من جديد معه بمجموعة من الصور خلال تقديمهم لدويتو قديم جمعهم ببعض.

وعلقت "اش اش" قائلة: " الفترة دي هنزل صور للدويتو الغنائي "ماجد ومنى "، انسوا حوار الجواز والطلاق خلونا كزملاء في الفن".

ليست المرة الأولى

وجديراً بالذكر أنها ليست أول مرة تنشر اش اش صور تجمعها مع ماجد المصري ، حيث نشرت عقب زواج نجلهما أحمد، وعلقت قائلة " قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير "مني وماجد" "

كما يذكر أيضاً أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي

وعن حياتها وبدايتها

هي ابنة الملحن حسن إش إش، تزوجت من الفنان ماجد المصري وانجبت منه ولد وبنت وانفصلت عنه ، قبل الانفصال بينها وبين ماجد المصري كونا دويتو غنائي شهيرا حمل اسم " ماجد ومنى " ، وقدمت عددًا من الأعمال الدرامية منها "حكايات المدندش".