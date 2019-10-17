محام: لا يوجد حل جذري للمشاكل المتعلقة بالنفقة



وأضاف "محفوظ"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن أي زوج يستطع التهرب من المسألة وخاصة أن هناك سرية على حسابات البنوك، ولا تستطيع الزوجة إثبات أن زوجها متيسر الحال.



وتابع، أن مسألة حرمان الزوج من الخدمات الحكومية حال عدم دفعه لنفقة زوجته هي "حق يراد به باطل"، لأن هناك أزواج غيير قادريين على سداد النفقة، وهناك أزواج لا يثبتون دفعهم للنفقة، واستلام ما يثبت أنه دفع النفقة لأبنائه.



وشدد على أنه يؤيد مسألة حرمان الزوج من بعض الخدمات حال عدم دفعه للنفقة.



ولفت إلى أن هناك زوجات "يكون شكلهم ضحايا ولكن في الأصل هم مسأسدين، لافتا إلى أن هناك زوجات تتاجر بالزواج والنفقة، موضحا أن آلية تطبيق القانون قد يكون بها إشكالية.



وأوضح أن الرجل الذي ليس لديه حنية على أبنائه لن يكون هناك قانون يجبره على ذلك، موضحا أنهم ليسوا تشريعيين ولكنهم محامين يطرحون اقتراحات، مشددًا على أن أساس الأزمة هي أزمة أخلاق.

قال أيمن محفوظ، المحامي، إن المشاكل المتعلقة بمسألة النفقة، وتهرب الزوج منها كثيرة، ولا يوجد حل جذري لها سواء بقانون أو تشريع جديد للأزمة لأنها مركبة، موضحا أنه حتى لو تم حرمان الزوج أو الأب من الخدمات الحكومية فكيف يمكن إثبات قدرته على الإنفاق على أبنائه.