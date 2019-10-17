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ديربي إنجلترا.. مانشستر يتفوق على ليفربول إقتصادياً

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:41 ص
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ديربي إنجلترا.. مانشستر يتفوق على ليفربول إقتصادياً
صلاح وبوجبا
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السيد علي
 
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قبل إنطلاق ديربي إنجلترا المقرر له، الأسبوع المقبل في إطار منافسات البريمير ليج، ظهرت منافسة جديدة بين قطبي إنجلتر، ليفربول ومانشستر يونايتد.

المنافسة هذه المرة خرجت من الملاعب إلي العلامة التجارية، الخاصة بالعملاقين الإنجليزين.

ونشرموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إحصائية تؤكد تصدر مانشستر يونايتد، قائمة الأعلي مبيعاً في العالم، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني وبايرن ميونخ ثالثاً وريال مدريد رابعاً.

فيما جمع نادي يوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة، ليدخلإلي القائمة بفضل تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد ""كالتشيو ميركاتو" أن  رونالدو، وضع يوفنتوس في قائمة الأندية الأكثر مبيعًا من حيث القمصان الخاصة بالفريق، حيث وصلت قيمة أرباح النادي الإيطالي إلي 58 مليون يورو بفضل صفقة الدون البرتغالي.

وكشفت الصحيفة عن قائمة الأندية الأكثر مبيعًا للقمصان والتي تجاوزت المليون، ويحتل البيانكونيري المركز العاشر، كما يلي :

مانشستر يونايتد: 4.950.000

ليفربول: 3.943.000

بايرن ميونخ: 3.475.000

ريال مدريد: 2.920.000

برشلونة: 2.755.000

تشيلسي: 1.911.000

بوروسيا دورتموند: 1.698.000

باريس سان جيرمان: 1.522.000

مانشستر سيتي: 1.476.000

يوفنتوس: 1.315.000

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