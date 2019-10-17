ديربي إنجلترا.. مانشستر يتفوق على ليفربول إقتصادياً

قبل إنطلاق ديربي إنجلترا المقرر له، الأسبوع المقبل في إطار منافسات البريمير ليج، ظهرت منافسة جديدة بين قطبي إنجلتر، ليفربول ومانشستر يونايتد.





المنافسة هذه المرة خرجت من الملاعب إلي العلامة التجارية، الخاصة بالعملاقين الإنجليزين.





ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إحصائية تؤكد تصدر مانشستر يونايتد، قائمة الأعلي مبيعاً في العالم، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني وبايرن ميونخ ثالثاً وريال مدريد رابعاً.





فيما جمع نادي يوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة، ليدخلإلي القائمة بفضل تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وأكد " "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو، وضع يوفنتوس في قائمة الأندية الأكثر مبيعًا من حيث القمصان الخاصة بالفريق، حيث وصلت قيمة أرباح النادي الإيطالي إلي 58 مليون يورو بفضل صفقة الدون البرتغالي.





وكشفت الصحيفة عن قائمة الأندية الأكثر مبيعًا للقمصان والتي تجاوزت المليون، ويحتل البيانكونيري المركز العاشر، كما يلي :





مانشستر يونايتد: 4.950.000





ليفربول: 3.943.000





بايرن ميونخ: 3.475.000





ريال مدريد: 2.920.000





برشلونة: 2.755.000





تشيلسي: 1.911.000





بوروسيا دورتموند: 1.698.000





باريس سان جيرمان: 1.522.000





مانشستر سيتي: 1.476.000





يوفنتوس: 1.315.000



