مفاجأة.. الخسارة من ليفربول تنهي مسيرة سولسكاير مع المانيو

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود بعض المفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإستغناء عن خدمات النرويجي أولي جونار سولسكاير في حالة تعرض للخسارة في المباراة المقبلة بالبريميرليج .

وبالفعل قامت إدارة المانيو بالبحث عن قائمة للبدلاء تضم أفضل المدربين المنتظر أن يتولى واحد منهم زمام الأمور في حالة فشل سولسكاير في الخروج فائزاً بمباراة ليفربول المقبلة والتي سوف تقام بين الفريقين يوم الاحد المقبل على أرضية ملعب إستاد اولد ترافورد لحساب لقاءات الجولة التاسعة من البريميرليج .

وفجرت صحيفة " ديلي ميل " الأربعاء مفاجأة قوية بعد أن نشرت أسماء المدربين المنتظر أن يتم قدومهم لخلافة سولسكاير في حالة خسر الفريق من محمد صلاح ورفاقه وكان الأسم الأول في القائمة للأيطالي ماكسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس .

ولا تبدو الأمور على ما يرام بسبب غياب أكثر من لاعب عن تشكيلة المانيو آخرهم الدولي الإسباني دافيد دي خيا حارس المرمى والذي أصيب في مباراة منتخب بلاده ضد السويد ليبقى مستقبل سولسكاير على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر على المحك حتى إطلاق الحكم لصافرة نهاية قمة الجولة المقبلة ضد الريدز .

ليبقى السؤال الابرز هل ينجح النرويجي في تحقيق الفوز وإنقاذ رقبته من مقصلة الإقالة ؟؟