ريد بول سالزبورج يؤكد استمرار هدف كبار أوروبا حتى نهاية الموسم

أكد كريستوف فروند المدير الرياضي لريد بول سالزبورج النمساوي استمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف الفريق وأنه لن يرحل في يناير.





وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا يحظى باهتمام عدد من كبار أندية أوروبا على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وعلى الرغم من ذلك فإن فروند أكد أن النادي لن يُفرط في النجم الشاب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال فروند في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:"لن يرحل هالاند في يناير، يمكنني استبعاد ذلك. صحيح أنه يحظى باهتمام من أندية أخرى لكنه مهمًا لنا".





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد هالاند مع سالزبورج ينتهي في عام 2023 وتمكن من تقديم بداية رائعة للغاية مع فريقه النمساوي، حيث سجل 18 هدفًا في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات.





وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن برشلونة يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة في الفترة القادمة، حيث يتابع نجم ريد بول سالزبورج الشاب النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 19 عامًا لبحث إمكانية انضمامه للفريق.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن هالاند الذي سجل (هاتريك) في فوز فريقه الكاسح على جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا يحظى بمتابعة برشلونة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتابع اللاعب منذ تألقه في كأس العالم للشباب الأخير الذي سجل فيه 9 أهداف كاملة لصالح النرويج أمام هندوراس عندما فاز منتخبه بإثنى عشر هدفا نظيفا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند يعتبر ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل (هاتريك) وهو في عمر 19 عامًا و58 يومًا.



