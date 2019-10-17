هل يقدر هازارد على مقارعة ميسي في الكلاسيكو ؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لحساب مباريات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في أقوى مباريات الدوريات الخمسة الكبرى التي يشاهدها مليارات المشاهدين حول العالم .

وقبل المباراة تتجه الأنظار صوب الارجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا والذي نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم " ذا بيست " المقدمة من الفيفا بعد أن تفوق على الثنائي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق والذي سبق وأن حقق يورو 2016 مع منتخب بلاده .

وفي ظل السيطرة التي دائماً ما ينجح ميسي في خطفها فيما يخص الكلاسيكو حيث يعتبر الهداف التاريخي للمباراة الأعرق في الساحرة المستديرة بعد أن زار شباك ريال مدريد في ستة وعشرين مناسبة فإن البلجيكي إيدين هازارد الوافد الجديد إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي الإنجليزي سيكون على موعد مع منافسة شرسة.

وينتظر هازارد أن ينتزع الأضواء من البرغوث بتقديم أداء رائع يشوبه الكثير من التركيز على كيفية مراوغة المدافعين والتخلص من الرقابة اللصيقة التي من المنتظر أن يفرضها عليه فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا كونه أصبح النجم الأوحد في الفريق بعد رحيل الدون .

ويسعى البلجيكي إلى مساعدة فريقه في إنهاء سيطرة برشلونة المحلية على الفوز بلقب الليجا بعد أن توج به رفقاء ميسي خلال الإحدى عشر عاماً الماضية في الحصول على اللقب ثمانية مرات مقابل مناسبتين فقط للريال عامي 2012 تحت قيادة مورينيو والمرة الثانية عام 2017 بقيادة زيدان .

وعلى الرغم من صعوبة مهمة منافس ميسي ومطالبة البلجيكي ببذل أقصى جهد لسحب البساط من تحت قدميه يظهر السؤال الأهم هل يقدر هازارد على مقارعة البولجا في كلاسيكو الأرض ؟