قبل قمة مانشستر يونايتد وليفربول.. هل يستمر نحس محمد صلاح أمام الشياطين الحُمر؟

يستعد ملعب أولد ترافورد لاستضافة قمة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .







محمد صلاح يستعد لكسر عقدة الشياطية الحمر



ويدخل النجم المصري محمد صلاح قمة مانشستر يونايتد وليفربول بهدف شخصي خاص، حيث يسعى الفيراري المصري إلى كسر عقدة عدم التسجيل ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعدما خاض الفرعون المصري 4 مباريات من قمة مانشستر يونايتد وليفربول، إلا أنه لم ينجح في هز شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا إطلاقًا .







سوانزي سيتي يشارك مانشستر يونايتد في ترسيخ عقدة محمد صلاح



وتعتبر عقدة محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد هي الأبرز لللاعب منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، حيث يعتبر كبير مدينة مانشستر هو الفريق الوحيد الذي فشل مومو في هز شباكه، علمًا بأن فريق سوانزي سيتي الإنجليزي يشارك شيباطين مانشستر في ترسيخ عقده عدم اهتزاز الشباك بأقدام صاروخ الشرق.





إلا أن هبوط سوانزي سيتي إلى دوري الدرجة الإنجليزي "التاشمبيون شيب" أنهى فرصة تكرار المواجهة أمام ثالث أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي.



