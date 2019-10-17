"الدم بقى ميه".. أب يقتل ابنه بقطع رقبته في الإسماعيلية والسبب عجيب
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
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قتل أب، نجله وفصل رقبته عن رأسه، بحجة سوء السلوك، بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما أثار الذعر بين المواطنين بالمحافظة.
بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بالعثور على جثة شاب ممزقة بسلاح أبيض، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة لـ"أحمد. ع"، 19 سنة، وجد مقتولا وبالجثة عدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم.
حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "عبده. ف"، 60 عاما والد المجنى عليه، وتم القبض على الأب القاتل وبمناقشته اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب سوء سلوك نجله، وأضاف بأنه شفى غليله من أفعال نجله المعيبة والمشينة وقام بقتله وفصل رقبته عن جسده؛ لينال عقاب ما فعله، وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
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