مُهند حسني يكشف لـ" الفجر الفني" كواليس تحضيره "قيد عائلي" ومتابعته لرد فعل الجمهور

كشف الفنان مٌهند حسني، متابعته لردود الأفعال اتجاه مسلسل قيد عائلي، وتحضيره للشخصية التي قدمها.

وأوضح مٌهند حسني في تصريح خاص لـ الفجر الفني ، معبرًا عن سعادته الشديدة من ردود الأفعال الإيجابية، قائلًا: "رد الفعل الإيجابي جدًا اتجاه مسلسل قيد عائلي ليس فقط على شخصية أحمد الخولي بل على جميع الشخصيات بالعمل".





وأضاف: ردود الأفعال مبهجة لأقصى درجة خاصة بعد التحول في شخصية أحمد الخولي، وظهورها على حقيقتها وكشف القناع الحقيقي له، وعلى المسلسل بشكل خاص كانت إيجابية جدًا.





تحضير شخصية أحمد الخولي





واستطرد "حسني" عن تحضيره لشخصية أحمد كامل الخولي قائلًا: " في البداية عقد معي المخرج الأستاذ تامر حمزة جلسات كثيرة للوقوف على ملامح الشخصية منذ بدايتها حتى النهاية، ورسمها منذ بداية خداعها حتى خلع القناع الحقيقي لها، للوصول إلى النهاية وخاصةً أن الشخصية تتطلب الكثير من التغير في الشكل، الصوت، الحركة، والأسلوب وله فضل كبير في ذلك.





المشاهد الصعبة للشخصية





وأشار أن جميع المشاهد كانت مهمة، قائلًا: كانت جميعها مهمة بالنسبة لي من أصغر مشهد لأكبرهم لأني بقدر الإمكان أتعامل معها بأنها جزء من الشخصية المُقدمة، وإن كنت أقول كلمة يجب أن تكون بالشخصية التي تم التحضير لها.





ردود الأفعال من الجمهور





قال: جميع ردود الأفعال بالنسبة لي مهمة جدًا وخصوصًا التعليقات التي كانت تتعلق بالتغيير الشكلي والصوتي والجسدي التي كانت تسعدني جدًا.





والجدير بالذكر أن مسلسل قيد عائلي الذي عُرض مؤخرًا على شاشة dmc حقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.