أصاب ضابطًا ومخبر.. مقتل متهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا



كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع متهم أثناء تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالمنطقة الصحراوية التابعة لدائرة مركز المنيا.



وتبين أن المتهم يدعي" خلف. ع. ع" ٣٢ عامًا فلاح ومقيم بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط وكشفت التحريات ان المتهم تسبب في إصابة كلًا من النقيب حسين عبد الحكيم، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب ومصاب بطلق ناري نافذ - والشرطي محمود مختار بوحدة المباحث ومصاب بجروح بالكتف، وذلك أثناء قيامهم بفض اشتباكات بين عائلتين بالمركز.



تم نقل جثة المتوفي الي مشرحة مستشفي المنيا العام، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



كما تمكنت مباحث مركز المنيا من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته ٣٨ لفافة من جوهر الهيروين وسلاح وعدد من الطلقات.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة إلى النقيب مصطفى عبد الظاهر بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة ومزاولة نشاطه الإجرامي بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز وبقيادة النقيب مصطفى عبد الظاهر معاون مباحث المركز تمكن من ضبط "هادى ف" ٢٩ عامًا عاطل، وبحوزته ٣٨ لفافة من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد رصاص" وعدد من الطلقات ومبلغ مالي ١٢٠٠ جنيهًا، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.



لقى فلاح مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في أحد المناطق الصحراوية بدائرة مركز المنيا، وأفادت التحريات بأن المتهم وراء إصابة ضابط شرطة ومخبر أثناء قيامهم بفض اشتباكات بين عائلتين بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط.