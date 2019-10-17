قنديل: الروس زاحفون على المنطقة.. وعقوبات أمريكا قد تشمل أردوغان
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
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نعيم يوسف
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قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، قد تتطور لتشمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنفسه، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعب لعبة صعبة، وهي أنه يريد إرضاء المؤسسات في أمريكا وفي نفس الوقت دون أن يؤثر ذلك على اهتمامات المواطنين الأمريكيين الذين لا يهتمون إلا ببلادهم فقط.
وأضاف "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الانكفاء على الداخل، والرغبة في تواضع القوة الأمريكية بدأ منذ أيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أدار عملية سحب القوات الأمريكية من العراق، وبدأ في الحديث عن سحبها من أفغانستان، حيث أنها حروب بلا نهاية.
وتابع الكاتب الصحفي، أن الغريب في الأمر وجود بعض المحللين والمثقفين في المنطقة يرون نفس الدور القديم الذي كانت تلعبه أمريكا، ولم يتعظوا بالدرس أن "اللي متغطي بالأمريكان عميان"، مشددًا على أن من يستند على الأمريكان سوف يخسر، بينما الروس زاحفون إلى المنطقة.
ولفت إلى أن الرئيس السابق محمد أنور السادات، كان يرى أن 99% من كروت اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء بعده الرئيس الأسبق مبارك وزايد عليه وقال إن 100% من أوراق اللعبة في المنطقة في يدها، مشددًا: "بالكتير 4% بس من أوراق اللعبة في يد أمريكا".
وأضاف "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الانكفاء على الداخل، والرغبة في تواضع القوة الأمريكية بدأ منذ أيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أدار عملية سحب القوات الأمريكية من العراق، وبدأ في الحديث عن سحبها من أفغانستان، حيث أنها حروب بلا نهاية.
وتابع الكاتب الصحفي، أن الغريب في الأمر وجود بعض المحللين والمثقفين في المنطقة يرون نفس الدور القديم الذي كانت تلعبه أمريكا، ولم يتعظوا بالدرس أن "اللي متغطي بالأمريكان عميان"، مشددًا على أن من يستند على الأمريكان سوف يخسر، بينما الروس زاحفون إلى المنطقة.
ولفت إلى أن الرئيس السابق محمد أنور السادات، كان يرى أن 99% من كروت اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء بعده الرئيس الأسبق مبارك وزايد عليه وقال إن 100% من أوراق اللعبة في المنطقة في يدها، مشددًا: "بالكتير 4% بس من أوراق اللعبة في يد أمريكا".
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