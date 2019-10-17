مرتضي منصور رافضاً مواجهة المقاولون: دا تهريج

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه القاطع لخوض مواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وكان اتحاد الكرة، قد أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليقرر لعب مباراة الزمالك والمقاولون بدًلا منها.





وعلى إثر قرار تأجيل المباراة، قرر اتحاد الكرة مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب يوم السبت بدلًا من مواجهته للأهلي، وهو ما يرفضه نادي الزمالك وفقًا لحديث رئيسه.





وأعلن رئيس الزمالك عبر تصريحات برنامج "الزمالك اليوم"، إن القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة سيضر بفريق المقاولون العرب، كما سيضر بفريق أسوان الذي كان من المفترض أن يلاقي المقاولون.





وواصل منصور: "المقاولون العرب كان المفروض يلاعب أسوان، بعد كدة يفاجئوه بأنه هيلعب الزمالك، ماهو أنا بصراحة لو مكانه هختار ألاعب أسوان".





وأكمل رئيس الزمالك : "على أي أساس قررت تغير مواعيد المباريات؟ انت استأذنت الزمالك أو أسوان أو المقاولون العرب؟ ماحصلش، يبقى دة تهريج".





وتابع مرتضي : "تحدثت مع المسئولين في المقاولون العرب وأبلغوني إنهم مش عايزين يلعبوا، وأنا كمان مش عايز ألعب".





وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك كان لدواعي أمنية ودة استثناء، كمل باقي مباريات الدوري في ميعادها ماتغيرهاش".



