جريزمان يضع فالفيردي في ورطة قبل مواجهة الكلاسيكو
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:04 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
وقع إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة قبل مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.
أزمة فالفيردي قبل مواجهة الكلاسيكو
ويواجه فالفيردي أزمة بسبب طرد الفرنسي عثمان ديمبلي الجناح الأيمن للفريق أمام إشبيلية وإيقافه لمدة مباراتين قادمتين وبذلك لن يكون أمام بديل سوى أنطوان جريزمان ليشارك في هذا المركز.
ولكن اتضح أن جريزمان لا يجيد اللعب في مركز الجناح ولا يشعر بالراحة إلا في مركز الطبيعي المهاجم أو المهاجم الوهمي مما يسبب أزمة بالنسبة لفالفيردي في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
حل أزمة فالفيردي
ومن الممكن أن يجد فالفيردي حل لأزمته بالاعتماد على الشاب إنسو فاتي في مركز الجناح بدلا من حريزمان في مباراة الكلاسيكو بعد ما التألق الذي اظهره اللاعب في الفترة الأخيرة.
موعد مباراة الكلاسيكو
وستلعب مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
Advertisements
- برشلونة في خطر قبل مواجهة الريال بالكلاسيكو
- فالفيردي يضع خطة تعطيل هجوم ريال مدريد
- فالفيردي يقع في ورطة
- ديمبلي يجبر فالفيردي على اللعب بهذا التشكيل أمام ليون
- أتلتيكو مدريد يضع برشلونة في ورطة كبيرة
- فالفيردي يستقر على 3 تشكيلات نارية لبرشلونة.. تعرف عليها
- كارثة جديدة تضرب برشلونة أمام ريال بيتيس بسبب الإصابات
- أزمة تواجه جريزمان في برشلونة قبل الكلاسيكو
- ميسي يغضب جماهير برشلونة ويُدافع عن فالفيردي
- أزمة جديدة تؤرق فالفيردي في برشلونة
المزيد عن: جريزمان يضع فالفيردي برشلونة اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر