جريزمان يضع فالفيردي في ورطة قبل مواجهة الكلاسيكو

وقع إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة قبل مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.





أزمة فالفيردي قبل مواجهة الكلاسيكو





ويواجه فالفيردي أزمة بسبب طرد الفرنسي عثمان ديمبلي الجناح الأيمن للفريق أمام إشبيلية وإيقافه لمدة مباراتين قادمتين وبذلك لن يكون أمام بديل سوى أنطوان جريزمان ليشارك في هذا المركز.





ولكن اتضح أن جريزمان لا يجيد اللعب في مركز الجناح ولا يشعر بالراحة إلا في مركز الطبيعي المهاجم أو المهاجم الوهمي مما يسبب أزمة بالنسبة لفالفيردي في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.





حل أزمة فالفيردي





ومن الممكن أن يجد فالفيردي حل لأزمته بالاعتماد على الشاب إنسو فاتي في مركز الجناح بدلا من حريزمان في مباراة الكلاسيكو بعد ما التألق الذي اظهره اللاعب في الفترة الأخيرة.





موعد مباراة الكلاسيكو





وستلعب مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



