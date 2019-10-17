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خالد منيب يشكر تامر حسني ويحتفل بتخطي أغنية " ناويلي على ايه "..1.3 مليون مشاهدة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
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خالد منيب يشكر تامر حسني ويحتفل بتخطي أغنية ناويلي على ايه ..1.3 مليون مشاهدة
الفنان تامر حسني وخالد منيب
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روان هيثم محمد
 
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نشر الفنان الشاب خالد منيب، فيديو اغنية " ناويلي على ايه " من حفل الذي شارك به مع الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " في بوك ".


وكتب "منيب" قائلاً: الفيديو الرسمي لأغنية "ناويلي على ايه" من حفلة الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني تخطى ال١،٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب الحمد لله .


وأضاف "منيب" قائلاً: زي ما قلت قبل كدة و هفضل دايما اقول انني مهما شكرت او قلت مش هيكون كفاية في حق الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني على وقفته جنبي و دعمه ليا و الفرصة اللي اتاحهالي و شرف كبير ليا انني غنيت في حفلتك و وقفت معاك على نفس المسرح .


وتفاعل الجمهور على فيديو الفنان خالد منيب معبرين عن فرحتهم قائلين: بالتوفيق الاغنيه تحفه وصوتك رائع صوتك زي الفنان الجميل عامر منيب الله يرحمه بالظبط هتعوضنا عن صوته ان شاء الله لاني كنت بحبه جدا .

علق أخر قائلآ : المليون حاجة قليله عليك انت تستاهل ال100 مليون ع صوتك اللى مفيش احلى منه بجد انت تستاهل اكتر من كدة ربنا يوفقك ويسعدك .


وعلى صعيد أخر: يحمل الفنان خالد منيب بعض الملامح من عمه الراحل عامر منيب ، ولكن ربما يكون الأهم لخالد أن يحمل أيضاً نفس الموهبة الاستثنائية التى كان يتمتع بها عمه الفنان عامر منيب، واحد من أفضل ما أنجب جيل التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة .


وشارك الفنان خالد منيب في عدة اغاني منها : عارفة نفسها ، التقل مزاج ، مفيش كلام يقال ، ناويلي على ايه التي حققت نجاحاً كبيراً منذ أن تم طرحها، ويذكر أن اغنية " ناويلي على ايه " كلمات تامر حسين ، ألحان خالد منيب.

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الفيديو الرسمي لأغنية #ناويلي_على_ايه من حفلة الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني تخطى ال١،٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب !🔥😍 الحمد لله 🙌🏼 . اللينك في البايو . . زي ما قلت قبل كدة و هفضل دايما اقول 😍🙏🏼انني مهما شكرت او قلت مش هيكون كفاية في حق الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني على وقفته جنبي و دعمه ليا و الفرصة اللي اتاحهالي 😍🎤 و شرف كبير ليا انني غنيت في حفلتك و وقفت معاك على نفس المسرح 😍🎵 . . . . . ‎‏#KhaledMounib #خالد_منيب #Mounib #منيب #عامر_منيب #Egypt #Cairo #Pop #tamerhosny #تامر_حسنى #music #Studio #Musician #MusicProducer #MusicProduction #Youtube #Anghami #iTunes #Spotify #InstaMusic #NewMusic #MiddleEast #Trending #picoftheday #bestoftheday #photooftheday #trendingnow #trendingmusic #2019

A post shared by Khaled Mounib (@khaledmounib) on

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