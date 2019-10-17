خالد منيب يشكر تامر حسني ويحتفل بتخطي أغنية " ناويلي على ايه "..1.3 مليون مشاهدة

نشر الفنان الشاب خالد منيب، فيديو اغنية " ناويلي على ايه " من حفل الذي شارك به مع الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " في بوك ".





وكتب "منيب" قائلاً: الفيديو الرسمي لأغنية "ناويلي على ايه" من حفلة الفنان الكبير والنجم العالمي تامر حسني تخطى ال١،٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب الحمد لله .



