نجم الأرجنتين يتعرض لحادث سير

انقذت العناية الإلهية النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من الموت بعدما تعرض لحادث سير، أثناء ذهابه إلى تدريبات فريقه اليوم الأربعاء.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية: أن أجويرو تعرض لحادث سير وهو في طريقه لتدريبات فريقه مانشستر سيتي مما أسفر عن تحطم السيارة، ولكن لم يتعرض اللاعب لأي ضرر.





ولم يمنع الحادث نجم الأرجنتين من الذهاب لتدريبات فريقه، حيث توجه للمران وشارك بالتدريبات بشكل طبيعي.





ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي كريستال بالاس يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



