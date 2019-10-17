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سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
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سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة
فرج عامر
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ريهام عبد المحسن
 
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قال رئيس نادي سموحة، المهندس فرج عامر هناك علامات إستفهام كبيرة على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك على الرغم من إقامتها في برج العرب بدون جمهور. 

وأعلن رئيس سموحة في مداخلة هاتفية عبر برنامج اللعيب، علي فضائية "mbc مصر":  كنا متفقين على العدالة والمساواة منذ بداية الدوري فلماذا، لا يتم تأجيل مبارتنا أمام براميدز لغياب 7 نجوم مهمين بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية .

وتابع :"إذا كان هناك تأجيل لمباراة القمة لماذا لا تؤحل مباريات الجولة بالكامل ؟ كما أن تأجيل مبارتنا مع براميدز ليس لها تأثير بعكس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك".

وأنهي عامر تصريحاته:" سنخوض المباراة غدا أمام براميدز لعدم قدرتنا على تحمل العقوبات ومن أجل أن تنجح منظومة كرة القدم في مصر، على الرغم من كل الظروف التي نتعرض لها، ولكن اعلن اعتراضي بشدة لعدم تقبلي لهذا الوضع ولكن مصلحة مصر فوق كل اعتبار".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الثلاثاء تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان مقررًا له السبت المقبل.


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