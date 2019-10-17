عبد الحليم قنديل ساخرا: الجيش القطري خامس أقوى جيش في قطر (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنه تم تتريك الإخوان؛ أي جعل الإخوان في خدمة الدولة التركية، سواء المخابرات التركية أو الجيش التركي.



وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن الإخوان يلعبون دور السمسار أو الوسيط، لافتًا إلى أن الجيش التركي يمول قطر.



وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه تعجب ممن تعجبوا من تأييد الإخوان وقطر للعدوان التركي على سوريا، مؤكدًا أنه شيء طبيعي بعد كل ذلك.





وأوضح "قنديل"، أن قطر لا تملك لنفسها شيئًا، لافتًا إلى أنه يوجد قاعدتين أمريكيتين في قطر، وقاعدتين تركيتين فيها، وتابع ساخرًا: "هل تعلم أن الجيش القطري خامس أقوى جيش في قطر، بعد الجيش التركي، والجيش الأمريكي، والجيش الإيراني".



القوات التركية، تواصل عدوانها العسكري الذي بدأته الأربعاء الماضي على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.



يذكر أن طائرات حربية تركية، شنت، بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.



