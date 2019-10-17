عبد المنعم شطة: الزمالك صاحب الشعبية الطاغية في السودان
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:13 ص
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السيد علي
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علق عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، علي شعبية نادي الأهلي والزمالك في السودان .
وصرح شطة أن شعبية الزمالك أكبر من الأهلى لدى الشعب السودانى، موضحا أن الفارس الأبيض يحتل المكانة الأولى فى قلوب السودانيين.
وأكد شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت إن الأهلى يشبه فى شعبيته بالسودان نادى الهلال، فيما يشبه الزمالك نادى المريخ.
وتحدث عبد المنعم شطة عن كواليس رحيل عيسى حياتو عن رئاسة الاتحاد الأفريقي بدأت بانقلاب من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية موضحاً أن رئيس الاتحاد النيجيري هو من قاد هذا الانقلاب.
وتابع "شطة" أن هناك أسراراً لا يستطيع الكشف عنها، لكنه يؤكد على نزاهة عيسى حياتو وسلامته من تهم الفساد المالى والرشاوى قائلا :" للحقيقة مفيش حاجة اتمسكت عليه من قريب أو بعيد".
وإختتم نجم النادي الأهلي، أن عيسى حياتو كان يعلم بتحركات 29 اتحاد ضده ولكنه كان يثق فى نجاحه ضد أحمد أحمد.
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