بيلوسي: ترامب غضب بعد تصويت النواب ضد انسحابه من سوريا

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تقليص مدة الاجتماع بين الزعماء الديمقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعدما "انفجر ترامب غضباً" بعد تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من سوريا.





وقالت بيلوسي للصحفيين: "أعتقد أن التصويت أو حجم التصويت، ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين، أثر على الرئيس على الأرجح، لأن ذلك أصابه بصدمة".









وأضافت "ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه".









وكان مجلس النواب الأمريكي، أيد بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء، مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، ما مهد الطريق للهجوم التركي على الأكراد.









وصوت 354 نائباً لصالح مشروع القرار، وعارضه 60، بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.