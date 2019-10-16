المقاومة الإيرانية تكشف معلومات خطيرة حول استغلال إيران للعراق
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:41 م
Advertisements
محمد سمير
Advertisements
Advertisements
قالت المقاومة الإيرانية إن نظام الملالي يستخدم الأجهزة والمؤسسات التي تقوم بأعمال إنسانية وخيرية، كغطاء لتدخل قوة القدس الإرهابية في البلدان المجاورة، وخاصة العراق، مشيرا إلى أنهم يستخدمون كافة الأجهزة بشكل ممنهج بعد عام 2003 من أجل احتلال العراق بشكل سري.
وأوضحت "المقاومة" أنّ الحرس الثوري يستغل أضرحة أئمة الشيعة في العراق، من خلال إقامته لأهم الاحتفالات الدينية الشيعية، كعاشوراء والأربعينية، وباستخدام ما يسمى "هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة، التي كانت تعمل على إعادة إعمار أضرحة القادة الشيعة التاريخيين في إيران والعراق وسوريا ظاهرياً، بينما كانت تأسس لوجود نظام الملالي في تلك البلدان حقيقةً.
وذكرت أن هذه الهيئة تعتبر أحد الأجهزة التي ساعدت نظام الملالي على تغطية أعماله الخبيثة، وفي الحقيقة كانت ذراعه التنفيذيةً لقوات القدس التابعة لقوات الحرس، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف هذه القوة الإرهابية في الدول المختلفة وخاصة العراق.
ويتولى اللواء الحرسي قاسم سليماني قائد قوات القدس الإرهابية مهمة عزل وتعيين المسؤولين الرفيعين لهذا الجهاز، وهم من المسؤولين الرئيسيين في المؤسسة غير الربحية هم قادة في قوات الحرس، فيما تشير المعلومات إلى أن هذه الهيئة يعمل بها حوالي ٣ آلاف من القوات الإيرانية التي تعمل في مشاريع هذه الهيئة بالعراق، فيما أن أحد وظائف هذه الهيئة الذي تم التركيز عليها مؤخرًا هو استخدام العراق للتحايل على العقوبات المفروضة ضد نظام الملالي.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الجهاز التابع لقوة القدس، الذي ينشط في مدن عراقية مختلفة مثل النجف وكربلاء وكاظم والكوفة وسامراء ومصيب ومدينة بلد التابعة لسامراء، بدأ نشاطاته في سوريا منذ عام ٢٠١٤ ولديه مكتب مستقل في سوريا حاليًا، وينشط تحت غطاء إعادة إعمار المواقع الدينية في هذا البلاد، فيما توفر هذه الهيئة غطاءً مناسباً لتواجد قوات القدس في سوريا بعد انتهاء ظروف الحرب.
وتوضح المعلومات أن أحد المشاريع التي يخطط لها هذا الجهاز في المستقبل القريب هو سوء استغلال احتفال الأربعينية الديني، وهو أحد أهم الاحتفالات الشيعية في السنة، والتي يشارك فيها ملايين الشيعة.
وأوضحت "المقاومة" أنّ الحرس الثوري يستغل أضرحة أئمة الشيعة في العراق، من خلال إقامته لأهم الاحتفالات الدينية الشيعية، كعاشوراء والأربعينية، وباستخدام ما يسمى "هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة، التي كانت تعمل على إعادة إعمار أضرحة القادة الشيعة التاريخيين في إيران والعراق وسوريا ظاهرياً، بينما كانت تأسس لوجود نظام الملالي في تلك البلدان حقيقةً.
وذكرت أن هذه الهيئة تعتبر أحد الأجهزة التي ساعدت نظام الملالي على تغطية أعماله الخبيثة، وفي الحقيقة كانت ذراعه التنفيذيةً لقوات القدس التابعة لقوات الحرس، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف هذه القوة الإرهابية في الدول المختلفة وخاصة العراق.
ويتولى اللواء الحرسي قاسم سليماني قائد قوات القدس الإرهابية مهمة عزل وتعيين المسؤولين الرفيعين لهذا الجهاز، وهم من المسؤولين الرئيسيين في المؤسسة غير الربحية هم قادة في قوات الحرس، فيما تشير المعلومات إلى أن هذه الهيئة يعمل بها حوالي ٣ آلاف من القوات الإيرانية التي تعمل في مشاريع هذه الهيئة بالعراق، فيما أن أحد وظائف هذه الهيئة الذي تم التركيز عليها مؤخرًا هو استخدام العراق للتحايل على العقوبات المفروضة ضد نظام الملالي.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الجهاز التابع لقوة القدس، الذي ينشط في مدن عراقية مختلفة مثل النجف وكربلاء وكاظم والكوفة وسامراء ومصيب ومدينة بلد التابعة لسامراء، بدأ نشاطاته في سوريا منذ عام ٢٠١٤ ولديه مكتب مستقل في سوريا حاليًا، وينشط تحت غطاء إعادة إعمار المواقع الدينية في هذا البلاد، فيما توفر هذه الهيئة غطاءً مناسباً لتواجد قوات القدس في سوريا بعد انتهاء ظروف الحرب.
وتوضح المعلومات أن أحد المشاريع التي يخطط لها هذا الجهاز في المستقبل القريب هو سوء استغلال احتفال الأربعينية الديني، وهو أحد أهم الاحتفالات الشيعية في السنة، والتي يشارك فيها ملايين الشيعة.
Advertisements
- المقاومة الإيرانية تدين اغتيال "سعيد كريميان" وزميله في اسطنبول من قبل قوات الحرس الثوري
- التمدد الإيراني في القارة العجوز.. ما لا تعرفة عن شيعة "أوروبا"؟
- المقاومة الإيرانية تكشف عن حقائق مثيرة بعد مقتل شعبان نصيري مستشار قاسم سليماني في الموصل
- المقاومة الإيرانية تكشف معلومات خطيرة عن عميل للحرس الثوري (صور)
- المقاومة الإيرانية تشدد على طرد الحرس الثوري من سوريا وتصفه بالمجرم
- المقاومة الإيرانية تكشف معلومات خطيرة حول مساعي قوات الحرس الثوري بسوريا
- المقاومة الإيرانية تدين احتلال الحرس الثوري لمحافظة كركوك العراقية
- أول تعليق لزعيمة المقاومة الإيرانية بعد إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب
- المقاومة الإيرانية تكشف كواليس إرسال الملالي مجموعات تجسس واغتيالات إلى ألبانيا