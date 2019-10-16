عاجل.. المقاولون يرد على قرار اتحاد الكرة بمواجهة الزمالك.. نحن لسنا فريق "هفية"





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الانسحاب من الدوري غير وارد نحن نادي محترم ونحافظ على شكلنا قبل أي أحد".





وتابع :"نحن نعد اللاعبين لمباراة أسوان منذ أسبوع، ونوفر البعض الأخر لمباراة الزمالك، ومن الوارد أننا منحنا لاعبًا راحة على أمل الاستعانة به أمام الزمالك، وهذا لا يقلل من مباراة أسوان".





وزاد :"قبل المباراة ب٢٤ ساعة الموازين انقلبت بدراسة فريق جديد وقوي، واستدعي اللاعبين لدراسة الفريق الجديد، هذا ليس بالمنطق".





وواصل :"لم يأخذ أحد رأينا في تغيير موعد مباراة الزمالك، نحن لينا فريق "هفية" أو قليل لكي يحدث فينا ذلك". وأوضح ؛"نتعرض للكثير من الظلم، ولأننا لا نفتعل المشاكل هل يتم فعل فيه هذه الأمور".





وأشار :"مباراة الزمالك ستكون تحت الدراسة، ومجلس الإدارة سيجتمع غدًا وننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه".





وأردف :"لن نستبق الأحداث وننتظر اجتماع مجلس الإدارة، وما سيحدث فيه". واستطرد :"لم يتصل بنا أحد من قبل اللجنة الخماسية، وردود الأفعال من قبل النادي كانت انفعالية، لأننا لم نعلم بالقرار إلا فجرًا، والانفعالات أطلقت بعد القرار".





وزاد :"سنتخذ القرار بهدوء واحترام كطبيعة النادي، مثلما هي طبيعة النادي". وأتم حديثه :"كنت أفضل أن يستمر الدوري في الجدول الطبيعي، وأن يتم تأجيل مباراة القمة فقط، وهو مثل أي مباراة تم تأجيلها، لماذا يتم اللعب في جدول الدوري؟".

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن النادي مستاء من قرار اتحاد الكرة بتقديم مباراة الفريق أمام الزمالك إلى السبت المقبل.