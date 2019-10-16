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عاجل.. حريق في أكاديمية الفنون بالهرم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:35 م
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عاجل.. حريق في أكاديمية الفنون بالهرم
حريق اكاديمية الفنون
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الفجر الفني
 
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نشب منذ قليل حريق بأكاديمية الفنون بمنطقة الهرم محافظة الجيزة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق، وقطعت الأجهزة التنفيذية الكهرباء عن منطقة شارع الثلاثيني وشارع خاتم المرسلين لسلامة المواطنين والسيطرة على الحريق.

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