أخبار ريال مدريد: الريال يضع الخطة الجهنمية لحسم الصفقة الكبري وموعد الكلاسيكو الجديد واقتراب أهم صفقة في تاريخ ريال مدر

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 16 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية تأجيل لقاء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ليوم 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري لدواعي أمنية في مدرينة برشلونة بسبب مظاهرات كتالونيا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مفاجأة سارة لريال مدريد قبل كلاسيكيو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد يقترب من المشاركة في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.



وأفادت صحيفة ماركا الأسبانية بأن محكمة التحكيم الرياضية حذفت البطاقة الصفراء الاي حصل عليها كاسيميرو أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني وبذلك أصبح لديه ثلاث بطاقات بدلاً من أربع مما يعني أنه سيحضر موقعة كلاسيكو الأرض في حالة عدم تعرضه لإصابة أو تلقيه بطاقة حمراء أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محكمة التحكيم الرياضية بررت قرارها مؤكدة على أن حصول كاسيميرو على البطاقة الصفراء أمام فياريال غير مستحقة لذلك تمت الموافقة على استئناف ريال مدريد المُقدم بشأن هذا الأمر.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكم مباراة ريال مدريد وفياريال كان قد منح كاسيميرو بطاقة صفراء بدلاً من منحها للاعب آخر مما دفع ريال مدريد لتقديم طعن ضد هذه البطاقة ليصبح في رصيد كاسيميرو ثلاث بطاقات.



وبذلك، سيتمكن زين الدين زيدان من الاعتماد على كاسيميرو في كلاسيكو الأرض خاصة وأن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس يعانيان من إصابات مختلفة ومن المتوقع غيابهما عن موقعة الكامب نو.



وقال كاسيميرو مؤخرًا في تصريحات لبرنامج أونيفيرسو فالدانو : "قدّمت نفسي في اختبارات ساو باولو بصفتي مهاجم، فقد امتلكت بنية قوية وكنت الأطول بين كل المتقدمين، كما أنني أسجل الأهداف".



وأضاف : "وقتها كان عمري 12 أو 13 عاما، الاختبارات ضمت 300 لاعب وقد تم تقليصهم إلى 50 لاعبا".

وتابع: "كنت قد قدمت نفسي كمهاجم وعندما سأل المدرب عن حراس المرمى رفع 3 فقط أياديهم، وعند سؤاله عن المهاجمين شاهدت 40 فتى يرفعون أيديهم!".



وأردف قائلا: "عندها قلت فورا لنفسي أنني لن أكون مهاجما، هذا مركز فيه منافسة كبيرة. لكن تكرر الأمر مع لاعبي الوسط المهاجم، رأيت الكثيرين يرفعون أيديهم".



واستطرد قائلا: "حتى سأل المدرب عن لاعبي الوسط المدافع، فقط 7 أو 8 رفعوا أيديهم، كنت من بينهم".



واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً:"المدرب قال لي وقتها إنني تقدمت للاختبارات بصفتي مهاجم وليس لاعب وسط مدافع، فقلت له: لا لا، أنا لاعب وسط مدافع ومن هنا بدأ كل شيء".





- ريد بول سالزبورج يؤكد استمرار هدف كبار أوروبا حتى نهاية الموسم

أكد كريستوف فروند المدير الرياضي لريد بول سالزبورج النمساوي استمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف الفريق وأنه لن يرحل في يناير.



وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا يحظى باهتمام عدد من كبار أندية أوروبا على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وعلى الرغم من ذلك فإن فروند أكد أن النادي لن يُفرط في النجم الشاب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال فروند في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:"لن يرحل هالاند في يناير، يمكنني استبعاد ذلك. صحيح أنه يحظى باهتمام من أندية أخرى لكنه مهمًا لنا".



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد هالاند مع سالزبورج ينتهي في عام 2023 وتمكن من تقديم بداية رائعة للغاية مع فريقه النمساوي، حيث سجل 18 هدفًا في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن برشلونة يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة في الفترة القادمة، حيث يتابع نجم ريد بول سالزبورج الشاب النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 19 عامًا لبحث إمكانية انضمامه للفريق.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن هالاند الذي سجل (هاتريك) في فوز فريقه الكاسح على جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا يحظى بمتابعة برشلونة.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتابع اللاعب منذ تألقه في كأس العالم للشباب الأخير الذي سجل فيه 9 أهداف كاملة لصالح النرويج أمام هندوراس عندما فاز منتخبه بإثنى عشر هدفا نظيفا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند يعتبر ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل (هاتريك) وهو في عمر 19 عامًا و58 يومًا.





- ريال مدريد يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم النادي الملكي خلال سوق الانتقالات المقبلة.



وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يعتبره أحد أهم الصفقات للنادي الملكي في الفترة القادمة، علمًا أن عقد اللاعب مع النادي الباريسي ينتهي في عام 2022.



ويواجه نادي ريال مدريد صعوبة في حسم التعاقد مع "مبابي" نظرًا لتمسك النادي الباريسي باللاعب وتوقعات طلب مقابل مالي ضخم للاستغناء عن خدماته في الفترة القادمة.



وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "مبابي" بنفس الطريقة التي حسم التعاقد بها مع الثنائي ايدين هازارد وتيبو كورتوا، بالتعاقد معه قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي الباريسي أي في صيف 2021.



وحاول نادي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رفض النادي الفرنسي التفريط في خدمات اللاعب.





- كلاسيكو الأرض مهدد بالتأجيل

لا يزال مصير مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، بعد الاحتجاجات في إقليم "كتالونيا" وتجاه لتأجيل اللقاء أو نقلها إلي ملعب "سانتياجو برنابيو".



وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يرفض تغيير ملعب مباراة الكلاسيكو، ولا يرغب في اقامة المباراة علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" بدلا من اقامتها علي ملعب البرسا "كامب نو".



وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي يري أن تغيير ملعب المباراة ونقلها لـ"سانتياجو برنابيو" قد يخل بنظام المسابقة بشكل كامل.



ولم تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني القرار النهائي بخصوص مصير مباراة الكلاسيكو حتي الآن، وإن كان الأقرب تأجيل اللقاء.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 16 نقطة.





- نجم بايرن ميونخ يكشف عن رفضه لعرض من ريال مدريد

كشف أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني عن قيامه برفض عرض من نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة سابقة مؤكدا رفضه التام ليلعب للنادي.



* هيرنانديز يؤكد رفض عرض من نادي ريال مدريد :

وأكد لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ أنه رفض من قبل الانضمام إلى نادي ريال مدريد.



وقال هيرنانديز في تصريحات صحفية: "ريال مدريد حاول التعاقد معي من قبل، لكن ليس الصيف الماضي، لن أنضم لهذا النادي أبدًا بعد أن دافعت عن ألوان أتلتيكو مدريد لفترة طويلة".



يذكر أن لوكاس هيرنانديز كان قد لعب لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أن ينضم إلى نادي بايرن ميونخ الصيف الماضي.



* مشاركات لوكاس هيرنانديز مع بايرن ميونخ :

وقد شارك لوكاس هيرنانديز في 7 مباريات حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.





- عاجل- برشلونة وريال مدريد يوافقان على تأجيل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة ريال مدريد وبرشلونة على تأجيل الكلاسيكو الذي من المقرر أن يجمع بينهما يوم ٢٦ أكتوبر الجاري.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" فإن البارسا وريال مدريد يوافقان على تأجيل لعب كلاسيكوالكامب نو إلى يوم 18 ديسمبر، على الرغم من أن البارسا يفضل أن يلعب في موعده 26 أكتوبر الجاري، وسيقدم ذلك في حججه للجنة المسابقات قبل يوم الاثنين.



وأضافت الصحيفة بأن القرار النهائي سيكون في أيدي لجنة المسابقات.



وتابعت الصحيفة بأنه إذا تم تأجيل كلاسيكو الكامب نو حتى 18 ديسمبر، يعني أن الكلاسيكو سيكون بعد 3 أيام فقط من زيارة البارسا لملعب أنويتا المعقد معقل سوسيداد.





- تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الجديد

يقترب لقاء فريق برشلونة مع ريال مدريد من التأجيل، حيث كان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.



وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن الكلاسيكو بات قريب من التأجيل إلى 18 ديسمبر، وسوف يتم النظر بشكل جدي في هذا الاحتمال الذي يرضي كل الاطراف.



واذا تم تحديد موعد الكلاسيكو إلى يوم 4 ديسمبر، اي انه سوف يأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد في الليجا.



وهناك احتمالان لتأجيل الكلاسيكو حتى الآن وهما :-

* 4 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد.



* 18 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب أنويتا معقل سوسيداد والذي يعد عقدة للفريق الكتالوني.





- الكلاسيكو فرصة ذهبية لسواريز وبنزيما لدخول قائمة الأساطير

يتطلع كلاً من الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنافسه في فريق نادي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما لتحقيق إنجاز يخلد إسم كلاً منهما بحروف من نور في تاريخ الساحرة المستديرة وما أفضل أن يكون الكلاسيكو المباراة التي يصنع فيها واحد من الثنائي هذا الإنجاز .



وتعتبر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الأضخم في العالم ويظل التاريخ يحتفظ بخبايا اللقاء وخلال مواجهة الفريقين يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ستكون الأنظار مصوبة إلى الثنائي حيث يسعى كلاً منهما لأن يحسن وضعيته في جدول الهدافين التاريخيين بالكلاسيكو .



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي ": الضوء على وضعيه سواريز وبنزيما في الكلاسيكو .



* لويس سواريز :

يأتي البيستوليرو لويس سواريز في المركز التاسع على قائمة ترتيب الهدافيين التاريخيين للكلاسيكو برصيد إحدى عشر هدفاً وفي حالة نجح وأن سجل هدف واحد خلال موقعة الكامب نو المقبلة سوف يعادل رقم واحد من أساطير الريال كارلوس سانتيانا والذي يتربع على المركز الثامن في قائمة الهدافين برصيد إثني عشر هدفاً .



وسيكون لويس مرشح بقوة لبداية المباراة من البداية في حالة التأكد من جاهزيته البدنية وعدم تعرضه لإصابة قبل المباراة المرتقبة كما أنه مؤهل لزيادة الغلة التهديفية في شباك الريال بسبب الحالة المعنوية الجيدة التي يتوفر عليها ويعيشها الموسم الجاري بعد أن سجل ستة أهداف في ثمانية مباريات خاضها حتى الآن .



* كريم بنزيما :

بينما يحتل بنزيما المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الهدافيين التاريخيين للكلاسيكو برصيد تسعة أهداف سجلها هداف الملكي في شباك برشلونة في حالة نجح وأن سجل هدف واحد خلال الكلاسيكو المقبل سوف يصعد إلى الترتيب والمركز العاشر ويعادل بذلك رقم جوسيب ساميتيير لاعب برشلونة ونجمي الريال خوانيتو وهوجو سانشيز .



فمن من الثنائي سيقدر على زيادة غلته التهديفية في الكلاسيكو والتقدم على سلم ترتيب الهدافين الأسطوري ؟.





- ريال مدريد يطلب تأجيل الكلاسيكو وبرشلونة يرفض النقل

رغم رغبة رابطة الدوري الإسباني لنقل لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم 26 أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني من ملعب كامب نو إلى سانتياجو برنابيو فإن كلا الناديين يرفضان فكرة النقل.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الرابطة تريد نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو برنابيو على أن يقام لقاء الدور الثاني في "كامب نو" في ظل الاحتجاجات السياسية في مدينة برشلونة.



وأضافت أن اللعب في الساعة الواحدة ظهرًا يوم 26 سيتوجب على ريال مدريد السفر في اليوم السابق لها، والمبيت في العاصمة الكتالونية، وهو ما سيصعب المهمة على الأمن.



وأكدت أن قطبي الليجا يرفضان نقل المباراة إلى البرنابيو، رغم الأحداث الجارية، حيث كان هذا الطلب مفاجئا لجميع الأطراف، ومنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وتابعت "ماركا": "أمام برشلونة وريال مدريد حتى الإثنين المقبل لتقديم الدوافع المناسبة للرفض رغم أن القرار ليس بأيدي الناديين، ومن الممكن تغيير الملعب حتى لو رفضا".



أما نادي ريال مدريد فيرى أنه إذا كانت هناك مشاكل أمنية فيتوجب تأجيل المباراة، وليس نقلها ولذلك يتمسك بجدول الدوري الإسباني المعلن.



