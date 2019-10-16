اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الملابس الشتوية (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:44 م
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كساب أحمد
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قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك انخفاضًا حقيقيًا في أسعار الملابس الشتوية هذا العام، وهذا يرجع إلى انخفاض سعر الدولار المستخدم في استيراد مدخلات صناعة الملابس، خلاف دخول استثمارات كبيرة في قطاع الملابس الجاهزة، الأمر الذي أدى لزيادة المنافسة في هذا القطاع.
وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن هناك توجه لدى صناع الملابس الجاهزة بخفض الأسعار، وامتصاص أي زيادة في تكاليف صناعة الملابس، اتفاقًا مع السياسية العامة للدولة التي تهدف لتخفيض الأسعار، في اطار تخفيف وطأة التكاليف على المستهلك.
ولفت إلى أن الدولار انخفض بنسبة 10%، وهذا سيساهم بشكل كبير جدًا على انخفاض أسعار الملابس، خاصة أن 40% من مدخلات صناعة الملابس مستوردة، وهذا يعي أن انخفاض الدولار سيؤثر بنسبة 5% على انخفاض سعر المنتج النهائي، رغم أن سعر الأجور والمياه والطاقة لم يخفض.
وأشار إلى أن صناع الملابس متفقين على توفير منتج عالي الجودة بسعر منافس وفي متناول المستهلك المصري، مضيفًا أن المصنع هو صاحب الاختصاص بتحديد سعر المنتج للمستهلك، وليس التاجر.
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