صندوق تحيا مصر: تسليم ٦٠ منزلاً للأسر بعد رفع كفاءتها في قريتي حجازة والعليقات بقنا

أنهى صندوق تحيا مصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة ٦٠ منزلا بقرية حجازة والعليقات بمركز قوص، جنوب قنا.





وشهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا تسليم المنازل لأسرها في قرية العليقات بمساحة 60 متر حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، وجرى تركيب أسقف خشبية "عروق وألواح وأبلاكاج" وعمل طبقة عازلة و لياسة أسمنتية أعلى الأسقف، إضافة إلى تركيب كهرباء داخلية وسباكة الحمام والمطبخ وعمل محارة أسمنتية داخلية وخارجية وعمل واجهات للمنازلن وجرى عمل دهانات بلاستيك داخلية وتركيب سيراميك ودرج رخام، وتركيب مروحتين بالحجرات.





من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ان تسليم المنازل اليوم يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأضاف: تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.





يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية، كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرية.



