أخبار برشلونة اليوم: تحديد موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل والبرسا يرفض رحيل نجمه ورسالة قوية من ليونيل ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء الموافق 16 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها اقتراب تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد لتقام يوم 18 ديسمبر المقبل بدلا من 26 أكتوبر وذلك بسبب الاحتجاجات العنيفة في إقليم كتالونيا.





وإليكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019:

تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الجديد

يقترب لقاء فريق برشلونة مع ريال مدريد من التأجيل، حيث كان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن الكلاسيكو بات قريب من التأجيل إلى 18 ديسمبر، وسوف يتم النظر بشكل جدي في هذا الاحتمال الذي يرضي كل الاطراف.





واذا تم تحديد موعد الكلاسيكو إلى يوم 4 ديسمبر، اي انه سوف يأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد في الليجا.





وهناك احتمالان لتأجيل الكلاسيكو حتى الآن وهما :-

4 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتليتيكو مدريد.

أو18 ديسمبر، ويأتي بعد 3 ايام من زيارة البارسا لملعب أنويتا معقل سوسيداد والذي يعد عقدة للفريق الكتالوني.

برشلونة يرد على مقترح تبديل ملعب الكلاسيكو في الليجا.





يرفض نادي برشلونة فكرة تبديل مباراة الفريق أمام ريال مدريد من كامب نو إلى سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.





ويلتقي برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد يوم 26 من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".





ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" فإن برشلونة تلقى قبل قليل إشعار من لجنة المسابقات حول عكس ملاعب الكلاسيكو.





وأضافت الإذاعة أن الكتالوني لديه 3 أيام للرد على الاقتراح، لكن رد النادي سيكون هو رفض لعب الكلاسيكو في البرنابيو يوم 26 أكتوبر الحاري.





جوسيب بارتوميو يوجه رسالة لـ"ميسي" بعد تتويجه بالحذاء الذهبي

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، اليوم الأربعاء، جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي 2018 - 2019، للمرة السادسة في مشواره الكروي.





وسجل "ميسي" 36 هدفًا مع برشلونة في الدوري الاسباني باللموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره، وتفوق على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا الذي سجل 26 هدفًا.





ووجه جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة رسالة لـ"ميسي" عبر حسابه علي تويتر بعد حصوله على جائزة الحذاء الذهبي جاء فيها: "مرة اخرى، تجعل الانجازات الاستثنائية حدثًا يوميًا ، لكن مع ذلك فإن 6 احذية ذهبية هو شي بمتناول يدك، أفضل لاعب في التاريخ، استمتع بهذا الانجاز ليو".





وحقق ليونيل ميسي 34 لقبًا خلال مسيرته الكروية (10 ألقاب بالدوري الإسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، 6 كأس ملك إسبانيا، 8 السوبر الإسباني، 3 كأس السوبر الأوروبي)، كما حصل على الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 6 مرات.





حالة شئم تسيطر على برشلونة ضد إيبار

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار، في المباراة التي ستقام على ملعب بلدية إيبوروا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا .





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يعتزم فريق برشلونة السفر إلى إيبار ظهر يوم الجمعة على متن طائرة خاصة من المقرر أن تغادر من مطار إل برات إلى بلباو في تمام الساعة السابعة مساًء، إلا أنه بالنظر إلى احتمال حدوث مظاهرات واضطرابات عامة في إقليم كتالونيا خلال الفرنرة الراهنة، فإن برشلونة على استعداد للسفر إلى إيبار عن طريق الحافلة، في رحلة طويلة وشاقة .





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لا يستبد السفر بالحافلة للسفر إلى إيبار، حيث سيخوض رحلة شاقة بطول 619 كم، لتستغرق معدل زمني يصل إلى نحو 6 ساعات كاملة، فيما سيقضي الفريق ليلة الجمعة في فندق كارلتون في بلباو وهو الذي يبعد عند ملعب المباراة بنحو 48 كم، على أن تنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الواحدة ظهر يوم السبت .





وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن أخر مناسبة اضطر خلالها برشلونة لاستقلال الحافلة بدلًا من الطائرة تعود إلى عام 2010، حيث المباراة التي خاضها برشلونة ضد إنتر ميلان، واستطاع الأخير سحق البلوجرانا بثلاثية في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .





وعلى صعيد أخر، تأتي مواجهة برشلونة ضد إيبار بمثابة البروفة الأخيرة محليًا قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .





ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .





حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .





نجم جديد يغازل برشلونة

يقترب إيناكي بينا حارس مرمى الفريق الرديف لبرشلونة من الظهور مع الفريق الأول للبرسا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ظهر بصورة جيدة للغاية خلال الموسم الحالي.





وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ايناكي بينا حارس مرمى الفريق الرديف في برشلونة يعيش حالة من التألق، وذلك بعدما نجح في التصدي لركلة الجزاء الرابعة من أصل 6 ركلات، حيث يتميز نجم الملاسيا برود فعل ممتازة وسريعة كما أنه يتمتع بهدء في الاعصاب وخفة في الحركة والرشاقة وهو ما يؤهله للتصدي لركلات الجزاء بصورة رائعة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ايناكي بينا استطاع التصدر لأربعة ركلات جزاء من أصل 6 ركلات تم تسديدها صوبه خلال الموسم الحالي، علمًا بأنه متفوق في التصدى لركلات الجزاء منذ صغره، حيث استطاع خلال موسم 2013 أن يتصدى لـ6 ركلات جزاء من أصل 9 تم تسديدها تجاهه خلال مشاركته مع فريق الناشئين بالنادي .





وأكدت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الحارس الشاب في طريقه للظهور مع الفريق الأول للنادي الكتالوني خلال الموسم الحالي، بجوار الثنائي مارك أندريه تيرشتيجن ونيتو .





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت موعد السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، للمواجهة النارية التي ستجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وقال بيان باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:"إدريسا جاى شعر بألم فى أوتار الركبة، والاختبارات التى خضع لها، أكدت غيابه عن تدريبات الفريق لمدة 10 أيام".





ميسي وسواريز يقودان فالفيردي للتغلب على "فيروس فيفا"

يعود فريق برشلونة من جديد لمواصلة رحلته المحلية على صعيد الليجا، وذلك بعدما انتهت فترة التوقف الدولي حيث سيحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيبار، في إطار الجولة التاسعة من البطولة .





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كانت أخر مرة خسر فيها برشلونة أول مباراة له بعد استراحة دولية في 10 سبتمبر 2016، حيث كانت المواجهة التي جمعت برشلونة ضد ألافيس والتي حسمها الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف، تحت قيادة فنية للإسباني لويس إنريكي، إلا أنه منذ ذلك الحين وبعد مرو 3 سنوات لم يتذوق البلوجرانا أبدًا طعم الهزيمة في هذه الفترة، حيث خاض 12 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات، إلا أن الإسباني إرنستو فالفيردي كان له نصيب الأسد منها حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات في 9 مباريات.





وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة أن الفضل الأول يعود إلى الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي هجوم برشلونة، حيث سجل الأول 7 أهداف خلال تلك المبارايات الأولى بعد أسبوع الفيفا، فيما سجل المهاجم الأوروجوياني سواريز 9 أهداف كاملة في نفس الفترة .





وعلى صعيد آخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .





ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في مؤتمر تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه.





وقال ميسي في كلمته خلال الحفل :"نريد دائماً الفوز بدوري الأبطال ولكننا ندرك أيضًا أن الدوري شيء مهم ونحن أيضاً لا ننسى الكأس ونريد الفوز بكل شيء".





وأضاف :"دوري أبطال أوروبا شيء خاص جداً, كل موسم نريد تحقيقه لقبه . . لكن الليجا هو أكثر أهمية بالنسبة لنا".





وتابع :"نريد الفوز بكل شيء، ونسعى لتحقيق ذلك مع الفريق، وبجهد الجميع داخل الفريق.





وزاد :"أاشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرا للويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، ولهما دور أساسي في هذا الفوز بالحذاء الذهبي".





وواصل :" على الرغم من أن هذه الجائزة فردية، ولكن هي اعتراف وتقدير لكل زملائي في الفريق، أراكم في المرة القادم".





برشلونة يرفض رحيل "خليفة" تشافي هيرنانديز وإنييستا

تمسك مسؤولو نادي برشلونة بعدم رحيل ريكي بويج نجم الفريق الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير بالرغم من ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة .





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه على الرغم من عدم تواجده بصورة متواصلة مع الفريق الأول للبرسا إلا أن ريكي بويج نجم برشلونة الشاب لا يفكر في تغيير المشهد والرحيل لارتداء قميص جديد في يناير المقبل، وهو ما يتماشى مع رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني إرنستو فالفيردي .





وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن الجهاز الفني يرى أن نجم برشلونة الشاب صاحب الـ20 عامًا يسير على خطى تشافي هيرنانديز وأندريس أنيستا و تياجو ألكانتارا أساطير الفريق وأحد خريجي أكاديمية لاماسيا .





وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الجهاز الفني للفريق يتوقع أن يشارك ريكي بويج نجم برشلونة في نحو 50 مباراة مع الفريق الرديف بالنادي، مثلما تدرج الثلاثي المذكور في اللاماسيا قبل التألق مع الفريق الأول .





وأنهت الصحيفة أن هذا يعني بقاء نجم برشلونة الشاب داخل أروقة كامب نو، وعدم انضمامه لقائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي المقبل، خصوصًا مع تناوبه على فترات على التواجد رفقة الفريق الأول للنادي الكتالوني .