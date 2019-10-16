هطول أمطار على بعض المناطق بالغردقة

ن مدينة الغردقة، هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، مصحوبة بتكاثر مع السحب والغيوم على معظم مدن محافظة البحر الأحمر.



وكانت أكدت محافظة البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لاحتمال سقوط أمطار خفيفة.



كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال فصل الشتاء ولمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وكانت إنتهت من إنشاء 28 سد، وبحيرة صناعية، استعدادًا لموسم الشتاء وهطول الأمطار ومواجهة السيول، بمدن المحافظة المختلفة، بداية من قرية الزعفرانة شمالا، حتي رأس حدربة جنوبا نهاية المحافظة، حيث تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.



وتم إنشاء 3 سدود وبحيرة صناعية ضخمة وحواجز ترابية بمدينة رأس غارب التي شهدت كارثة سيول في عام 2016 وذلك لحمايتها من أخطار السيول حتي لا تتكرر الكارثة.



وأعلنت مجالس المدن بالبحر الأحمر، تجهيز المعدات المستخدمة في مواجهة أمطار وسيول الشتاء، حيث يتم تمركزها من غارب شمالا حتى رأس حدربة جنوبا، وأن كل الشركات المتعاقدة على أرض المحافظة والتى تمتلك معدات تعمل كتمركزات، فى توقيت سقوط الأمطار والسيول.





في سياق آخر، استعدت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميدمحمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر، لموجة التقلبات الجوية والشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الأوقات التي تحدث بها تقلبات جوية ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.



من جهتها، تعزز إدارة مرور البحر الأحمر من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر.



وأكد العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر، بتشكيل غرفة عمليات دائمة خلال فصل الشتاء ومتابعة جيدة مع هيئة الأرصاد الجوية عند حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

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