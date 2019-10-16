الطفلة حبيبة: "أبويا كان بيشربني أنا وإخواتي مخدرات.. ولو رفضنا كان بيضربنا"

وأضافت حبيبة، خلال لقائها مع الإعلامي أيمن عطا، ببرنامج "الأفوكاتو" والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "أبويا كان بيشربنا بيرة وحشيش، واللي مش بيرضى يشرب كان بيضربه، وكان بيبقى مبسوط وهو بيعمل كدا".





وأوضحت أن والدها كان يقوم بضربها من أجل إجبارها على تناول الحشيش والبيرة، منوهة إلى أنها جاءت إلى القاهرة مع والدتها، معلقه: "إحنا دلوقتي عايشين عيشة حلوة ومش محرومين من أي حاجة".





برنامج الأفوكاتو برنامج يقدمه المحامي الدكتور أيمن عطالله، ويقوم بطرح موضوع كل حلقة ليناقشه ويحلله بطريقة قانونية إلي جانب استقبال مشاكل المشاهدين ليعطي رأي القانون بها وكيف يمكن حلها قانونيا.







وقال إن من الضروري تحديد الحضانة بإرجاعه إلى لجان التسوية عن طريق المتابعة المستمرة للطفل، على أن تكون لجان التسوية تضم طبيب نفسي واخصائي اجتماعي ومستشار قانوني، ولا ينبغي أن يقتصر عمل هذه اللجنة علي إجراء روتيني كما هو موجود حاليا.









