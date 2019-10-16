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استقبال حافل لمحمد رمضان في زيارته الأولى للمغرب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:20 م
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استقبال حافل لمحمد رمضان في زيارته الأولى للمغرب
محمد رمضان
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ستيفن هاني
 
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نشر الفنان محمد رمضان علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو خاص به في أول زيارة له لمراكش بالمغرب.

واحتوي الفيديو على احتفالية أمام المطار في استقبال الفنان الشاب محمد رمضان، وشكر "رمضان" كل الأخوة المغاربة على تلك الاحتفالية كما شكر الملك على التسهيلات التي قدمها له.

وقال "رمضان" إن دولة المغرب محبة للفن كما علق على الفيديو قائلًا: "أول زيارة لمراكش #ثقة في الله نجاح".

واشتهر الفنان الشاب "رمضان" بلقب "الاسطورة" لما قدمة من نجاح عظيم في مجال الفن في وقت قياسي حيث أنه بدأ مشواره الفني في عام 2004 بأدوار صغيرة ولكنها كانت عظيمة مثل دوره في فيلم "احكي يا شهرزاد"، وفي فيلم "رامي الاعتصامي"، وغيرهم من الأدوار التي كانت تترك بصمة في قلوب جمهوره حتي لمع بريقه.

وتحدث عنه الفنان الراحل عمر الشريف، قائلا:" ده هيبقي خليفتي وهيكمل مسيرتي الفنية".
 
ولم يكن الفنان الراحل "عمر الشريف" وحده من أعجب بموهبه وفن "الاسطورة" ولكن رأي الكثير من الفنانين والجمهور أنه شبيه وخليفه الفنان العظيم الراحل أحمد زكي وأكدوا على استحقاقه لذلك التشبيه من خلال أعماله الناجحة.

أما عن آخر أفلامه فكان "الكنز 2" الذي حقق نجاح باهر كعادة "الأسطورة" والتي أثرت في الكثير من جمهورة من خلال دورة المختلف بالفيلم الذي شهد نجاح كبير في الجزء الأول والثاني أما عن أغاني الأسطورة كانت لها بريقها الخاص وخاصتا في "آخر أغنياته"، "انساي" مع الفنان سعد لمجرد ويعتبر محمد رمضان ثقته بالله هي مفتاح نجاحه وسبب أساسي في شهرته حيث أنه دائما يقول "ثقة في الله نجاح".
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