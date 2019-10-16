على طريقته الخاصة.. خالد سليم يروج لمسلسله الجديد "بلا دليل"

تصدر النجم "خالد سليم"، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "بلا دليل"، والذي نشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





يعد المسلسل دراما اجتماعية متشابكة سيطر عليها طابع الغموض والإثارة ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري.





وجاءت أحداث المسلسل في إطار غموضي وتشويقي وبوليسي، حيث تدور أحداث المسلسل حول ارتكاب جريمة ويحاول الأبطال الوصول للقاتل الحقيقي مما نتج عنها تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة.





هذا المسلسل يتكون من 45 حلقة وشارك في هذا العمل الفني "خالد سليم، درة، ديانا هشام، أحمد كرارة، مها نصار، عمر الشناوي، أنعام الجريتلي، وشيرين عرفة".





ويجسد "خالد" شخصية "عمر بركات" فهي شخصية مركبة وصعبة حيث أنه شخص يمتلك الطموح حول السلطة والمال ومتزوج من الفنانة درة ضمن الأحداث ويحدث في حياتهم العديد من المشاكل النفسيه التي تغير حياتهم رأسا علي عقب.





فقد جمع مشهد بينه وبين جمال عبد الناصر لدفن ابنه خلال الأحداث ويستكمل سليم تصوير مشاهده في ديكور آخر لتصوير المشاهد الداخلية في المسلسل.





وجدير بالذكر خالد يجيد الغناء بلهجه اللبنانية والخليجية اإلي جانب المصرية حيث سجل "خالد" تتر المسلسل فهي من كلمات" أمير طعيمة "والحان" إيهاب عبدالواحد "وتوزيع الموسيقى" أسامة عبد المنعم" ومهندس صوت "ماهر صلاح" ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل علي شاشة.