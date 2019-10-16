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مواعيد مباريات الجولة القادمة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:39 م
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مواعيد مباريات الجولة القادمة في دوري أبطال أوروبا
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علاء خليف
 
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، والتي ستشهد مواجهات قوية بين مختلف الأندية، وستكون تلك الجولة مهمة في تحديد ملامح المتأهلين لدور الـ 16 بالبطولة القارية.


وتقام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 22، 23 أكتوبر الجاري، حيث سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع وجبة كروية دسمة على مدار اليومين مع مجموعة المواجهات الهامة.


ويخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية ضد فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتطلع الريدز لتحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة فريق نابولي على صدارة ترتيب المجموعة والاقتراب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

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وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:-


- الثلاثاء 22 أكتوبر:

أتليتكو مدريد × باير ليفركوزون (6:55 مساءًا)
شاختار دونيتسك × دينامو زغرب (6:55 مساءًا)
كلوب بروج × باريس سان جيرمان (9:00 مساءًا)
يوفنتوس × لوكوموتيف موسكو (9:00 مساءًا)
مانشستر سيتي × أتالانتا (9:00 مساءًا)
توتنهام × سرفينا زفيزدا (9:00 مساءًا)
أوليمبياكوس × بايرن ميونيخ (9:00 مساءًا)
جالطة سراي × ريال مدريد (9:00 مساءًا)


- الأربعاء 23 أكتوبر:

لايبزيج × زينيت سان بطرسبرج (6:55 مساءًا)
أياكس × تشيلسي (6:55)
سلافيا براج × برشلونة (9:00 مساءًا)
انتر ميلان × بوروسيا دورتموند (9:00 مساءًا)
جينك × ليفربول (9:00 مساءًا)
ريد بول سالزبورج × نابولي (9:00 مساءًا)
ليل × فالنسيا (9:00 مساءًا)
بنفيكا × ليون (9:00 مساءًا)
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