أسعار البورصة المصرية .. أكثر 5 أسهم صعوداً اليوم الأربعاء 16-10-2019





أسعار أسهم اليبورصة المصرية





ننشر أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر صعوداً بختام تعاملات اليوم ، الأربعاء ، حيث تصدر سهم، " الاسكندرية للغزل والنسيج " قائمة الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 7.4% محققاً 1.6 جنيه ، وجاء يليه في الصعود سهم " الأهلي للتنميةوالإستثمار "بنسبة 7.3% بسعر 5.9 جنيه، وفي المركز الثالث سهم " ليفت سلاب مصر " بنسبة 7% محققاً 7.9 جنيه.





ثم جاء سهم " إيديتا للصناعات الغذائية " بنسبة 6.4% محققاً 15.9 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " مدينة نصر للاسكان والتعمير " بنسبة 6.1% مغلقاً 4.8 جنيه.









اسعار الاسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعا اليوم الأربعاء 15-10-2019





تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج " أسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعاً وهبط بنسبة تصل الي 66% محققاً 0.001 جنيه ، تلاه سهم " الدلتا للسكر "بنسبة 3.2% بسعر 10.6 جنيه، ثم " العبوات الطبية" بنسبة 2.7% محققاً 0.807 جنيه.





وجاء سهم " العقارية للبنوك الوطنيه للتنمية " بنسبة 2.5% محققاً 4.6 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " مصر للأسواق الحرة " بنسبة 1.7% بسعر 6.8 جنيه.





وربحت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه. وإرتفعت مؤشراتالبورصة بشكل جماعى ، مدفوعة بمشتريات المصريين و العرب على معظم القياديات و الأسهم الخبرية ذات الأانباء الايجابية بصعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر بالرئيسي.





مؤشرات البورصة المصرية





قفز مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي بنسبة 1.06% مفلقاً عند مستوى 14209 نقطة ،وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة وسجلت البورصة المصرية حجم التداول على الأسهم بلغ نحو 269.6 مليون ورقة مالية بقيمة 827.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 166 شرك

وإرتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.



