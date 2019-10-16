المجلس الأوروبي يعلن جاهزية أسس" الاتفاق حول بريكست

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الأربعاء، أن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وقال توسك، في تصريح أدلى به للصحفيين في بروكسل، إن "أسس اتفاق باتت جاهزة، ونظريا سنكون قادرين غدا على إقرار هذا الاتفاق مع بريطانيا"، قبل أن يضيف: "نظريا خلال 7 إلى 8 ساعات سيكون كل شيء بات واضحا".

وكان الاتحاد الأوروبي أمهل لندن حتى الجمعة المقبل، لتقدم إليه تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.

وتبقى أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.



