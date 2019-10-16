طارق صبري يروج لحلقته الجديدة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"

نشر الفنان طارق صبري، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق "صبري"، على الصورة التي نشرها قائلًا: "ايه رأيكوا في شخصية سيف لغاية دلوقتي في حكاية #حبيبتي_من_تخون ؟؟؟ وتفتكروا هيكون رد فعله إيه في حلقة النهاردة بعد ما شيري اعترفت إنها كانت على علاقة براجل قبله ؟؟؟ #نصيبي_وقسمتك٣ الساعة ٩ مساًء علي @mbc4insta والإعادة الساعة ٢ صباحاً و تاني يوم ١٠ صباحاً".





وجائت أبرز التعليقات على الصورة "شابووو بجد كل الناس بتتكلم عن الحكاية"، "اقتلها واخلص"، "سيف شخصية في غاية النبل والإنسانية والعقل وياريت كل الناس زيه في مواجهة مشاكل زي المشكلة دي.. في رأيي سيف حيعرف مين هو عمر مهدي وإيه علاقته بشيري وهل له علاقة بالمشكلة ولا لأ؟ ولو ثبت إن شيري بتضحك عليه حيسيبها، لكن لو عمر هو اللي ورا المشكلة دي سيف حيدافع عنها لحد ما ياخد حقها".





جدير الذكر أن، حكاية "حبيبتي من تخون" هي الحكاية السابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وأحمد عبد العاطى، ومن بطولة عدد كبير من الممثلين المصريين، من بينهم طارق صبري، ميرنا نور الدين، انجي خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهي.





وعلي صعيد آخر، تخرج "صبري" من كلية الهندسة قسم عمارة جامعة القاهرة، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج.





وعمل كمراسل صحفي في البرنامج الحواري الشهير 90 دقيقة وبرنامج عرض خاص ثم مذيع في برنامج فريندز بقناة مودرن حرية.

ويذكر أن "صبري"، شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "عوالم خفية"، "ميراث الريح"، "الشك"، "دلع البنات"، "دكتور امراض نسا"، "ولي العهد"، "الكيف"، " بنات سوبر مان"، " استاذ ورئيس قسم".