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عاجل.. رمضان صبحي يتسبب في إصابة حسين الشحات.. وطبيب الأهلي "غياب"

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:16 م
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عاجل.. رمضان صبحي يتسبب في إصابة حسين الشحات.. وطبيب الأهلي غياب
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الفجر الرياضي
 
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تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة الشحات بكدمة في الوجه تسبب فيها رمضان صبحي خلال التقسيمة التي يخوضها الفريق بالمران.

من جانبه، سجل خالد محمود، طبيب الفريق، غيابا عن المران، حيث قام عبدالمجيد هشام، أحد أعضاء الجهاز الطبي باسعاف الشحات نظرا لغياب خالد محمود.

وخضع الشحات لفحص طبي سريع قبل العودة للتقسيمة من جديد.
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